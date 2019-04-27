Сподіваємося, що новий Президент усвідомлює згубність дій попередньої влади, - митрополит УПЦ Антоній

В Українській Православній Церкві очікують, що новий Президент України та його команда "усвідомлюють згубність дій, які здійснювала попередня влада, утискаючи права віруючих УПЦ".

Про це повідомляє центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на слова голови офіційної делегації з доставки Благодатного вогню, керуючого справами УПЦ митрополита Антонія (Паканича) на брифінгу з журналістами після зустрічі з Предстоятелем Єрусалимської Православної Церкви Патріархом Феофілом в Єрусалимі.

"У нас є надія. Надія на те, що ми, нарешті, почнемо жити за законом", - сказав владика Антоній, відповідаючи на питання журналістів про те, що в УПЦ думають про нового Президента України.

При цьому він зазначив, що "УПЦ не вимагає якихось привілеїв до себе".

"Ми живемо в державі, яка задекларувала свій демократичний шлях, і це все визначено в Конституції. І церква відокремлена від держави", - нагадав єрарх.

Митрополит Антоній при цьому підкреслив, що церква і держава мають спільну мету, і це - турбота про людину.

"Ми повинні навчитися жити так, щоб співіснувати, і наявними у нас силами допомагати людям - у нас завдання загальні. Церква займається духовним вихованням людини, а держава повинна створити всі умови, щоб людина жила нормально, благополучно. І, якщо ми об'єднаємо свої зусилля - шлях буде набагато коротше до тих перетворень, яких так потребує наше суспільство", - сказав владика Антоній.

За словами митрополита, попередня влада створила "безвихідність" своїми антицерковними діями, і "це необхідно усвідомити новому Президенту і його команді".

"Ми сподіваємося на те, що новий Президент, і нова команда, яка прийде, усвідомлюють згубність тих дій, які вчинила попередня влада. Про цю згубність Блаженніший Митрополит Онуфрій відкрито сказав на зустрічі Всеукраїнської Ради Церков і Президента Порошенко ще напередодні першого туру виборів. Він сказав, що необхідно визнати безвихідність такого підходу і зробити висновки", - нагадав владика.

За словами митрополита Антонія, від антицерковної політики української влади найбільше постраждали прості люди.

"Той поділ, який зараз існує в нашому суспільстві - в соціальному, політичному пластах - намагаються впровадити і в релігійну сферу. Адже ми бачимо, насправді, що відбувається в селах - люди розділилися всередині сімей. І розділилися, не просто дискутуючи за столом про якісь філософські ідеї ... Сусіди б'ють один одного", - сказав він.

Владика порадив представникам влади згадати історію, оскільки "найстрашніші війни - це війни на релігійному грунті". Він також підкреслив, що в демократичному суспільстві не можуть обмежуватися права віруючих.

"Коли храми захоплюються, коли наших людей примушують молитися в підвалах, в якихось непристосованих приміщеннях - це що, шлях демократичної країни? Ми повинні навчитися втілювати в життя те, що ми декларуємо. Ми повинні навчитися, приймаючи, сподіваюся, хороші закони, ще їх і виконувати. І жодним чином не приймати ті закони, які можуть тільки розділити наше суспільство", - сказав митрополит Антоній.

Як повідомляли Українські Новини, митрополит Антоній заявив, що новий президент повинен покласти край дискримінації УПЦ. Також суд зупинив процес примусового перейменування УПЦ.

Раніше громада кафедерального собору Сум відмовилася переходити з УПЦ до ПЦУ.