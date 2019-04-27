Сподіваємося, що новий Президент усвідомлює згубність дій попередньої влади, - митрополит УПЦ Антоній

В Українській Православній Церкві очікують, що новий Президент України та його команда "усвідомлюють згубність дій, які здійснювала попередня влада, утискаючи права віруючих УПЦ".\r\nПро це повідомляє центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на слова голови офіційної делегації з доставки Благодатного вогню, керуючого справами УПЦ митрополита Антонія (Паканича) на брифінгу з журналістами після зустрічі з Предстоятелем Єрусалимської Православної Церкви Патріархом Феофілом в Єрусалимі.\r\n"У нас є надія. Надія на те, що ми, нарешті, почнемо жити за законом", - сказав владика Антоній, відповідаючи на питання журналістів про те, що в УПЦ думають про нового Президента України.\r\nПри цьому він зазначив, що "УПЦ не вимагає якихось привілеїв до себе".\r\n"Ми живемо в державі, яка задекларувала свій демократичний шлях, і це все визначено в Конституції. І церква відокремлена від держави", - нагадав єрарх.\r\nМитрополит Антоній при цьому підкреслив, що церква і держава мають спільну мету, і це - турбота про людину.\r\n"Ми повинні навчитися жити так, щоб співіснувати, і наявними у нас силами допомагати людям - у нас завдання загальні. Церква займається духовним вихованням людини, а держава повинна створити всі умови, щоб людина жила нормально, благополучно. І, якщо ми об'єднаємо свої зусилля - шлях буде набагато коротше до тих перетворень, яких так потребує наше суспільство", - сказав владика Антоній.\r\nЗа словами митрополита, попередня влада створила "безвихідність" своїми антицерковними діями, і "це необхідно усвідомити новому Президенту і його команді".\r\n"Ми сподіваємося на те, що новий Президент, і нова команда, яка прийде, усвідомлюють згубність тих дій, які вчинила попередня влада. Про цю згубність Блаженніший Митрополит Онуфрій відкрито сказав на зустрічі Всеукраїнської Ради Церков і Президента Порошенко ще напередодні першого туру виборів. Він сказав, що необхідно визнати безвихідність такого підходу і зробити висновки", - нагадав владика.\r\nЗа словами митрополита Антонія, від антицерковної політики української влади найбільше постраждали прості люди.\r\n"Той поділ, який зараз існує в нашому суспільстві - в соціальному, політичному пластах - намагаються впровадити і в релігійну сферу. Адже ми бачимо, насправді, що відбувається в селах - люди розділилися всередині сімей. І розділилися, не просто дискутуючи за столом про якісь філософські ідеї ... Сусіди б'ють один одного", - сказав він.\r\nВладика порадив представникам влади згадати історію, оскільки "найстрашніші війни - це війни на релігійному грунті". Він також підкреслив, що в демократичному суспільстві не можуть обмежуватися права віруючих.\r\n"Коли храми захоплюються, коли наших людей примушують молитися в підвалах, в якихось непристосованих приміщеннях - це що, шлях демократичної країни? Ми повинні навчитися втілювати в життя те, що ми декларуємо. Ми повинні навчитися, приймаючи, сподіваюся, хороші закони, ще їх і виконувати. І жодним чином не приймати ті закони, які можуть тільки розділити наше суспільство", - сказав митрополит Антоній.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, митрополит Антоній заявив, що новий президент повинен покласти край дискримінації УПЦ. Також суд зупинив процес примусового перейменування УПЦ.\r\nРаніше громада кафедерального собору Сум відмовилася переходити з УПЦ до ПЦУ.