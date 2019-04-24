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Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

24 апреля 2019, среда, 12:05 792
Общество 2019-04-24T12:05:02+03:00
Українські Новини
Новый президент должен положить конец дискриминации УПЦ, - митрополит Антоний

Новый президент должен положить конец дискриминации УПЦ, - митрополит Антоний

Главной задачей новоизбранного президента Украины будет выступать укрепление единства украинского общества. Об этом в интервью греческому интернет-ресурсу "Спутник" сказал Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

Для этого, как считает иерарх,  необходимо вынести за скобки все те вопросы, которые искусственно нагнетают между людьми масштабные противостояния и конфликты.

"В частности, речь идет и о тематике автокефалии, которая не пользуются большой общественной поддержкой, а также проблеме неприкрытого и противоречащего Конституции вмешательства государства в церковные дела. Мы надеемся на то, что новый президент вернет все в этой области в русло закона и положит конец деятельности определенных сил во властной вертикали, которые дискриминируют УПЦ, а также допускают массовое нарушение фундаментальных прав верующий нашей Церкви", - подчеркнул Управделами Украинской Православной Церкви.

Он также отметил, что недавняя избирательная кампания прошла под знаком масштабного использования "черных" политических технологий.

По мнению митрополита, они не просто раскалывали общество на непримиримые лагеря, но и создали угрозы для целостности Украины как государства.

"Прискорбно, что в политических баталиях активно участвуют и некоторые украинские конфессии, представители которых публично унижают и высмеивают выбор простых людей в пользу конкретного кандидата на должность президента страны. Мы считаем, что такой подход неприемлем как с церковной, так и общественной точек зрения. Более того, наша Церковь призывает украинцев удержаться от взаимных нападок и оскорблений, от разжигания страстей и вражды, поскольку все это ведет к еще большему расколу и разъединению нашего народа", - резюмировал высокопоставленный представитель УПЦ.

Больше новостей о: Церковь Религия УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич)

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