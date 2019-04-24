Новый президент должен положить конец дискриминации УПЦ, - митрополит Антоний

Главной задачей новоизбранного президента Украины будет выступать укрепление единства украинского общества. Об этом в интервью греческому интернет-ресурсу "Спутник" сказал Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).\r\nДля этого, как считает иерарх, необходимо вынести за скобки все те вопросы, которые искусственно нагнетают между людьми масштабные противостояния и конфликты.\r\n"В частности, речь идет и о тематике автокефалии, которая не пользуются большой общественной поддержкой, а также проблеме неприкрытого и противоречащего Конституции вмешательства государства в церковные дела. Мы надеемся на то, что новый президент вернет все в этой области в русло закона и положит конец деятельности определенных сил во властной вертикали, которые дискриминируют УПЦ, а также допускают массовое нарушение фундаментальных прав верующий нашей Церкви", - подчеркнул Управделами Украинской Православной Церкви.\r\nОн также отметил, что недавняя избирательная кампания прошла под знаком масштабного использования "черных" политических технологий.\r\nПо мнению митрополита, они не просто раскалывали общество на непримиримые лагеря, но и создали угрозы для целостности Украины как государства.\r\n"Прискорбно, что в политических баталиях активно участвуют и некоторые украинские конфессии, представители которых публично унижают и высмеивают выбор простых людей в пользу конкретного кандидата на должность президента страны. Мы считаем, что такой подход неприемлем как с церковной, так и общественной точек зрения. Более того, наша Церковь призывает украинцев удержаться от взаимных нападок и оскорблений, от разжигания страстей и вражды, поскольку все это ведет к еще большему расколу и разъединению нашего народа", - резюмировал высокопоставленный представитель УПЦ.