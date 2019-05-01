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01 травня 2019, середа, 06:01 27
Економіка 2019-05-01T09:27:13+03:00
Українські Новини
З 1 травня українці будуть платити за комуналку за новими правилами

З 1 травня українці будуть платити за комуналку за новими правилами

1 травня набуває чинності новий закон "Про житлово-комунальні послуги", який передбачає закріплення за багатоквартирними будинками управляючих, які стануть посередниками між мешканцями та постачальниками послуг ЖКГ.

Також, з травня доведеться платити за кожен використаний кубометр води та Гкал тепла.

Ті, хто затримує платежі, будуть платити штраф.

Споживачі комунальних послуг повинні пускати перевіряючих в своє житло.

Також за борги послуги будуть відключати.

Все, що витрачається в будинку, буде оплачуватися мешканцями. Платити доведеться за будинковий лічильник.

Варто зазначити, що за неналежну якість послуг за них можна не платити або платити менше.

Як повідомляли Українські Новини, киянам готують подорожчання гарячої води та тепла з 1 травня.

Також українці почали отримувати субсидії "живими" грошима.

Ощадбанк роз'яснив механізм отримання монетизованих субсидій.

Тим часом, кияни в січні помилково сплатили 39 млн грн старому постачальнику електроенергії.

В Україні зміняться платіжки за електроенергію: 1 січня стартувала реформа ринку електроенергії.

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