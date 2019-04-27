НБУ підвищив курс гривні на перший робочий день після вихідних

НБУ підвищив офіційний курс гривні на 12,66 коп. до 26,4927 UAH\/USD\r\nНаціональний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 травня, на 12,66 коп. до 26,4927 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-30 квітня - 1 травня, на 2,51 коп. до 26,6193 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3416,0718\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2649,2737\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2593,5952\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n236,9977\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0944\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2949,4364\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 19 по 26 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 34,57 коп. до 26,7890 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 32,46 коп. до 26,4678 UAH\/USD.\r\nРаніше в Мінфіні пояснили причини різкого подорожчання гривні.\r\nПро прогнози курсу долара після виборів розповіли економічні експерти. За прогнозом Куща, курс збережеться в звичному коридорі близько 27 грн\/долар до осені.\r\nТим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП. А банки продовжують скорочувати регіональну мережу.