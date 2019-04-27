НБУ підвищив курс гривні на перший робочий день після вихідних

НБУ підвищив офіційний курс гривні на 12,66 коп. до 26,4927 UAH/USD

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 травня, на 12,66 коп. до 26,4927 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-30 квітня - 1 травня, на 2,51 коп. до 26,6193 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3416,0718 100 доларів США 2649,2737 100 швейцарських франків 2593,5952 1000 ієн 236,9977 10 російських рублів 4,0944 100 євро 2949,4364

Як повідомляли Українські Новини, з 19 по 26 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 34,57 коп. до 26,7890 UAH/USD, курс купівлі знизився на 32,46 коп. до 26,4678 UAH/USD.

Раніше в Мінфіні пояснили причини різкого подорожчання гривні.

Про прогнози курсу долара після виборів розповіли економічні експерти. За прогнозом Куща, курс збережеться в звичному коридорі близько 27 грн/долар до осені.

Тим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП. А банки продовжують скорочувати регіональну мережу.