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27 квітня 2019, субота, 07:30 27
Фінанси 2019-04-27T13:15:55+03:00
Українські Новини
НБУ підвищив курс гривні на перший робочий день після вихідних

НБУ підвищив курс гривні на перший робочий день після вихідних

НБУ підвищив офіційний курс гривні на 12,66 коп. до 26,4927 UAH/USD

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 травня, на 12,66 коп. до 26,4927 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-30 квітня - 1 травня, на 2,51 коп. до 26,6193 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3416,0718
100 доларів США 2649,2737
100 швейцарських франків 2593,5952
1000 ієн 236,9977
10 російських рублів 4,0944
100 євро 2949,4364

Як повідомляли Українські Новини, з 19 по 26 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 34,57 коп. до 26,7890 UAH/USD, курс купівлі знизився на 32,46 коп. до 26,4678 UAH/USD.

Раніше в Мінфіні пояснили причини різкого подорожчання гривні.

Про прогнози курсу долара після виборів розповіли економічні експерти. За прогнозом Куща, курс збережеться в звичному коридорі близько 27 грн/долар до осені.

Тим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП. А банки продовжують скорочувати регіональну мережу.

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