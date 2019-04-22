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22 апреля 2019, понедельник, 22:25 10
Европа 2019-04-22T22:25:49+03:00
Українські Новини
В День Земли в Лондоне арестовали более тысячи людей на экологическом митинге

В День Земли в Лондоне арестовали более тысячи людей на экологическом митинге

В День Земли в Лондоне восьмой день продолжаются экологические протесты, участники которых требуют от властей решительных мер по борьбе с изменениями климата.

По данным полиции Лондона, арестованы более 1000 человек, 53 задержанным предъявлены обвинения, пишет "Радио Свобода".

В минувшее воскресенье протестующие, которые называют себя Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), заявляли о готовности прекратить митинги, если правительство Великобритании согласится на переговоры, сообщает агентство AFP.

Активисты добиваются сокращения выбросов углекислого газа до нуля к 2025 году под контролем общественности и требуют от властей "говорить правду об изменении климата".

Экологическое движение Extinction Rebellion было основано в прошлом году в Великобритании учеными и стало одним из самых быстрорастущих в мире. Акция группы началась 15 апреля. Активисты блокируют загруженные улицы в центре Лондона. К вечеру воскресенья полиции удалось демонтировать баррикады и восстановить движение на Парламентской площади и на мосту Ватерлоо, где протестующие приклеивали себя к мосту и друг к другу.

По словам представителя лондонской полиции Крессиды Дик, за 36 лет работы в правоохранительных органах она не помнит ни одной полицейской операции с таким количество арестов.

Как сообщали Українські Новини, 17 апреля в Лондоне арестовали около 300 защитников климата, блокирующих дороги

В День Земли нашу планету показали с расстояния 250 миль.

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