В День Земли в Лондоне арестовали более тысячи людей на экологическом митинге

В День Земли в Лондоне восьмой день продолжаются экологические протесты, участники которых требуют от властей решительных мер по борьбе с изменениями климата.\r\nПо данным полиции Лондона, арестованы более 1000 человек, 53 задержанным предъявлены обвинения, пишет "Радио Свобода".\r\nВ минувшее воскресенье протестующие, которые называют себя Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), заявляли о готовности прекратить митинги, если правительство Великобритании согласится на переговоры, сообщает агентство AFP.\r\nАктивисты добиваются сокращения выбросов углекислого газа до нуля к 2025 году под контролем общественности и требуют от властей "говорить правду об изменении климата".\r\nЭкологическое движение Extinction Rebellion было основано в прошлом году в Великобритании учеными и стало одним из самых быстрорастущих в мире. Акция группы началась 15 апреля. Активисты блокируют загруженные улицы в центре Лондона. К вечеру воскресенья полиции удалось демонтировать баррикады и восстановить движение на Парламентской площади и на мосту Ватерлоо, где протестующие приклеивали себя к мосту и друг к другу.\r\nПо словам представителя лондонской полиции Крессиды Дик, за 36 лет работы в правоохранительных органах она не помнит ни одной полицейской операции с таким количество арестов.\r\nКак сообщали Українські Новини, 17 апреля в Лондоне арестовали около 300 защитников климата, блокирующих дороги\r\nВ День Земли нашу планету показали с расстояния 250 миль.