Фото дня: вночі Прип'ять знову "ожила"

Через 33 роки після аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986-го Прип'яті провели акцію-флешмоб.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці організаторів Chornobyl.33

Так, у ніч з 25 на 26 квітня 2019 року о 01:24, в момент вибуху на Чорнобильській АЕС, в залишеному місті енергетиків Прип’ять запалили 33 свічки в пам'ять про людей, яких з нами більше нема, в пам'ять про дітей, живих і ненароджених, в пам'ять про те, що найбільша техногенна катастрофа сталася саме тут.

Свічки у Прип'яті запалять 33 людини — колишні жителів міста, ліквідатори, співробітники зони відчуження, діячі культури, журналісти та представники громадськості.

Акція пам'яті в Прип'яті. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску

Як повідомляли Українські Новини, 6 квітня 1986 року стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС, що став причиною наймасштабнішої техногенної катастрофи у світовій історії.

Для ізоляції зруйнованого енергоблоку протягом 1986 року над ним був побудований бетонний саркофаг, відомий як об'єкт "Укриття".

В 2016 році було завершено накриття на старий саркофаг нового конфайнменту, термін експлуатації якого складає 100 років.

У мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини.

У річницю Чорнобильської трагедії завершили випробування захисної споруди над енергоблоком АЕС.