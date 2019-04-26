Фото дня: вночі Прип'ять знову "ожила"

Через 33 роки після аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986-го Прип'яті провели акцію-флешмоб.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці організаторів Chornobyl.33\r\nТак, у ніч з 25 на 26 квітня 2019 року о 01:24, в момент вибуху на Чорнобильській АЕС, в залишеному місті енергетиків Прип’ять запалили 33 свічки в пам'ять про людей, яких з нами більше нема, в пам'ять про дітей, живих і ненароджених, в пам'ять про те, що найбільша техногенна катастрофа сталася саме тут.\r\nСвічки у Прип'яті запалять 33 людини — колишні жителів міста, ліквідатори, співробітники зони відчуження, діячі культури, журналісти та представники громадськості.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАкція пам'яті в Прип'яті. Фото: fаcebook.com \/ Паша Флореску\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 6 квітня 1986 року стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС, що став причиною наймасштабнішої техногенної катастрофи у світовій історії.\r\nДля ізоляції зруйнованого енергоблоку протягом 1986 року над ним був побудований бетонний саркофаг, відомий як об'єкт "Укриття".\r\nВ 2016 році було завершено накриття на старий саркофаг нового конфайнменту, термін експлуатації якого складає 100 років.\r\nУ мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини.\r\nУ річницю Чорнобильської трагедії завершили випробування захисної споруди над енергоблоком АЕС.