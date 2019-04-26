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26 квітня 2019, пʼятниця, 19:46 57
Політика 2019-04-27T13:15:04+03:00
Українські Новини
Фото дня: вночі Прип'ять знову "ожила"

Фото дня: вночі Прип'ять знову "ожила"

Акція пам'яті в Прип'яті. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску
Акція пам'яті в Прип'яті. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску

Через 33 роки після аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986-го Прип'яті провели акцію-флешмоб.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці організаторів Chornobyl.33

Так, у ніч з 25 на 26 квітня 2019 року о 01:24, в момент вибуху на Чорнобильській АЕС, в залишеному  місті енергетиків Прип’ять запалили 33 свічки в пам'ять про людей, яких з нами більше нема, в пам'ять про дітей, живих і ненароджених, в пам'ять про те, що найбільша техногенна катастрофа сталася саме тут.

Свічки у Прип'яті запалять 33 людини — колишні жителів міста, ліквідатори,  співробітники зони відчуження, діячі культури, журналісти та представники громадськості.

Акция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com / Паша ФлорескуАкція пам'яті в Прип'яті. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску

Як повідомляли Українські Новини, 6 квітня 1986 року стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС, що став причиною наймасштабнішої техногенної катастрофи у світовій історії.

Для ізоляції зруйнованого енергоблоку протягом 1986 року над ним був побудований бетонний саркофаг, відомий як об'єкт "Укриття".

В 2016 році було завершено накриття на старий саркофаг нового конфайнменту, термін експлуатації якого складає 100 років.

У мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини.

У річницю Чорнобильської трагедії завершили випробування захисної споруди над енергоблоком АЕС.

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