В годовщину Чернобыльской трагедии завершили испытания защитного сооружения над энергоблоком АЭС

Приемочные испытания нового безопасного конфайнмента (защитное сооружение над объектом "Укрытие", НБК) над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС, Киевская область) успешно завершены.\r\nОб этом говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), передают Українські Новини.\r\n"Успешное завершение 72-часовой пробной эксплуатации объекта накануне 33-летней годовщины аварии, произошедшей в 1986 году, знаменует собой безопасное физическое завершение строительства нового укрытия, возведенного над разрушенным зданием 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС", - говорится нем.\r\nОтмечается, что НБК предотвратит дальнейшее попадание радиоактивных материалов в окружающую среду и на длительный период обеспечит безопасность работ по демонтажу старого укрытия и самого разрушенного энергоблока, а также удаление и вывоз радиоактивных отходов.\r\nТакже отмечается, что общая стоимость строительства НБК составила более 2,1 млрд евро.\r\n"Возведение НБК является частью плана создания укрытия, призванного обеспечить преобразование Чернобыльской площадки в экологически безопасный объект. К настоящему моменту ЕБРР выделил на поддержку чернобыльских проектов и в том числе на строительство НБК более 715 млн евро собственных средств", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, в сети впервые показали новый конфайнмент над 4-м энергоблоком ЧАЭС изнутри.\r\n14 ноября 2016 года начался процесс перемещения арки, накрывающей разрушенный в 1986 году энергоблок №4 ЧАЭС.\r\n6 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.\r\nДля изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг, известный как объект "Укрытие".\r\nВ 2016 году было завершено надвижение на старый саркофаг нового конфаймента, срок эксплуатации которого составляет 100 лет.\r\n17 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о выделении 6,6 млрд гривен до 2020 года на программу снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.