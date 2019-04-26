В годовщину Чернобыльской трагедии завершили испытания защитного сооружения над энергоблоком АЭС

Приемочные испытания нового безопасного конфайнмента (защитное сооружение над объектом "Укрытие", НБК) над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС, Киевская область) успешно завершены.

Об этом говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), передают Українські Новини.

"Успешное завершение 72-часовой пробной эксплуатации объекта накануне 33-летней годовщины аварии, произошедшей в 1986 году, знаменует собой безопасное физическое завершение строительства нового укрытия, возведенного над разрушенным зданием 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС", - говорится нем.

Отмечается, что НБК предотвратит дальнейшее попадание радиоактивных материалов в окружающую среду и на длительный период обеспечит безопасность работ по демонтажу старого укрытия и самого разрушенного энергоблока, а также удаление и вывоз радиоактивных отходов.

Также отмечается, что общая стоимость строительства НБК составила более 2,1 млрд евро.

"Возведение НБК является частью плана создания укрытия, призванного обеспечить преобразование Чернобыльской площадки в экологически безопасный объект. К настоящему моменту ЕБРР выделил на поддержку чернобыльских проектов и в том числе на строительство НБК более 715 млн евро собственных средств", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в сети впервые показали новый конфайнмент над 4-м энергоблоком ЧАЭС изнутри.

14 ноября 2016 года начался процесс перемещения арки, накрывающей разрушенный в 1986 году энергоблок №4 ЧАЭС.

6 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.

Для изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг, известный как объект "Укрытие".

В 2016 году было завершено надвижение на старый саркофаг нового конфаймента, срок эксплуатации которого составляет 100 лет.

17 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о выделении 6,6 млрд гривен до 2020 года на программу снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.