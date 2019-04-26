Кабмін призначив в.о. гендиректора ЧАЕС Калашника

Кабінет Міністрів призначив виконуючим обов'язки генерального директора Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС, Київська область) Сергія Калашника.

Це розпорядження Кабміну №274-р від 24 квітня "Про погодження призначення Калашника С. В. виконуючим обов'язки генерального директора державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" було опубліковано в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр", передають Українські Новини.

"Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо призначення в.о. гендиректора ЧАЕС Сергія Калашника", - йдеться в розпорядженні.

Раніше гендиректором ЧАЕС був Ігор Грамоткін, він подав у відставку за власним бажанням у липні 2018 року у зв'язку з конфліктом з керівництвом Мінекології.

Як повідомляли Українські Новини, 6 квітня 1986 року стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС, що став причиною наймасштабнішої техногенної катастрофи у світовій історії.

Для ізоляції зруйнованого енергоблоку протягом 1986 року над ним був побудований бетонний саркофаг, відомий як об'єкт "Укриття".

В 2016 році було завершено накриття на старий саркофаг нового конфайнменту, термін експлуатації якого складає 100 років.

У мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини.

У річницю Чорнобильської трагедії завершили випробування захисної споруди над енергоблоком АЕС.