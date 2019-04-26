Кабмін призначив в.о. гендиректора ЧАЕС Калашника

Кабінет Міністрів призначив виконуючим обов'язки генерального директора Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС, Київська область) Сергія Калашника.\r\nЦе розпорядження Кабміну №274-р від 24 квітня "Про погодження призначення Калашника С. В. виконуючим обов'язки генерального директора державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" було опубліковано в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр", передають Українські Новини.\r\n"Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо призначення в.о. гендиректора ЧАЕС Сергія Калашника", - йдеться в розпорядженні.\r\nРаніше гендиректором ЧАЕС був Ігор Грамоткін, він подав у відставку за власним бажанням у липні 2018 року у зв'язку з конфліктом з керівництвом Мінекології.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 6 квітня 1986 року стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС, що став причиною наймасштабнішої техногенної катастрофи у світовій історії.\r\nДля ізоляції зруйнованого енергоблоку протягом 1986 року над ним був побудований бетонний саркофаг, відомий як об'єкт "Укриття".\r\nВ 2016 році було завершено накриття на старий саркофаг нового конфайнменту, термін експлуатації якого складає 100 років.\r\nУ мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини.\r\nУ річницю Чорнобильської трагедії завершили випробування захисної споруди над енергоблоком АЕС.