Погода істотно ускладниться і різко похолоднішає: синоптик дала прогноз до кінця місяця

До 30 квітня, останнього дня місяця, після спеки під 30 градусів, в Україні очікуються дощі, грози і різке похолодання.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nТак, 27 квітня в західних областях прийдуть дощі та грози.\r\n28 квітня дощі та грози поширяться і на північну частину України.\r\n"28 квітня на Великдень в західних областях відчутно похолодає до +12...+17 градусів!", - попередила Діденко.\r\nПри цьому 29 і 30 квітня істотне похолодання з дощами і поривчастим вітром охопить захід і північ України.\r\nУ Києві 26 квітня - сонце і тепло. 27 квітня - переважно суха і тепла погода. 28 квітня, на Великдень, - тепла погода з локальними дощами. 29-30 квітня - суттєве ускладнення погоди, дощі та різке похолодання до + 11...+14 градусів.\r\nТож, незважаючи на потепління на початку вихідних, варто брати парасольку, виходячи на вулицю.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 28 квітня святкується православна Пасха.\r\nТим часом антициклон змінить дощовий фронт і похолодання: синоптик дала прогноз на великодні вихідні.