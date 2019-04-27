Погода істотно ускладниться і різко похолоднішає: синоптик дала прогноз до кінця місяця

До 30 квітня, останнього дня місяця, після спеки під 30 градусів, в Україні очікуються дощі, грози і різке похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, 27 квітня в західних областях прийдуть дощі та грози.

28 квітня дощі та грози поширяться і на північну частину України.

"28 квітня на Великдень в західних областях відчутно похолодає до +12...+17 градусів!", - попередила Діденко.

При цьому 29 і 30 квітня істотне похолодання з дощами і поривчастим вітром охопить захід і північ України.

У Києві 26 квітня - сонце і тепло. 27 квітня - переважно суха і тепла погода. 28 квітня, на Великдень, - тепла погода з локальними дощами. 29-30 квітня - суттєве ускладнення погоди, дощі та різке похолодання до + 11...+14 градусів.

Тож, незважаючи на потепління на початку вихідних, варто брати парасольку, виходячи на вулицю.

Як повідомляли Українські Новини, 28 квітня святкується православна Пасха.

Тим часом антициклон змінить дощовий фронт і похолодання: синоптик дала прогноз на великодні вихідні.