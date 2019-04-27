підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Погода істотно ускладниться і різко похолоднішає: синоптик дала прогноз до кінця місяця
27 квітня 2019, субота, 06:00 55
Життя 2019-04-27T13:16:30+03:00
Українські Новини
Погода істотно ускладниться і різко похолоднішає: синоптик дала прогноз до кінця місяця

Погода істотно ускладниться і різко похолоднішає: синоптик дала прогноз до кінця місяця

Дощ. Фото: reading
Дощ. Фото: reading

До 30 квітня, останнього дня місяця, після спеки під 30 градусів, в Україні очікуються дощі, грози і різке похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, 27 квітня в західних областях прийдуть дощі та грози.

28 квітня дощі та грози поширяться і на північну частину України.

"28 квітня на Великдень в західних областях відчутно похолодає до +12...+17 градусів!", - попередила Діденко.

При цьому 29 і 30 квітня істотне похолодання з дощами і поривчастим вітром охопить захід і північ України.

У Києві 26 квітня - сонце і тепло. 27 квітня - переважно суха і тепла погода. 28 квітня, на Великдень, - тепла погода з локальними дощами. 29-30 квітня - суттєве ускладнення погоди, дощі та різке похолодання до + 11...+14 градусів.

Тож, незважаючи на потепління на початку вихідних, варто брати парасольку, виходячи на вулицю.

Як повідомляли Українські Новини, 28 квітня святкується православна Пасха.

Тим часом антициклон змінить дощовий фронт і похолодання: синоптик дала прогноз на великодні вихідні.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні Похолодання Довгостроковий прогноз погоди

Архів
Новини
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
Під множинними обстрілами поранені двоє військових, у відповідь ЗСУ знищили двох бойовиків і їхню вантажівку 12:00
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok