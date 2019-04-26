підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
26 квітня 2019, пʼятниця, 15:55 28
Фінанси 2019-04-27T13:00:10+03:00
Українські Новини
Перед довгими вихідними НБУ підвищив довідкове значення курсу гривні

Перед довгими вихідними НБУ підвищив довідкове значення курсу гривні

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 2 травня, на 10,43 коп. до 26,5149 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 26-30 квітня-1 травня, на 3,17 коп. до 26,6192 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, з 19 по 26 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 34,57 коп. до 26,7890 UAH/USD, курс купівлі знизився на 32,46 коп. до 26,4678 UAH/USD.

Раніше  в Мінфіні пояснили причини різкого подорожчання гривні.

Крім того, про прогнози курсу долара після виборів розповіли економічні експерти. За прогнозом Куща, курс збережеться в звичному коридорі близько 27 грн/долар до осені.

Тим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП. А банки продовжують скорочувати регіональну мережу.

 

Більше новин про: Курс НБУ курс гривні Офіційний курс курс гривні до долара

Архів
Новини
Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва 12:58
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok