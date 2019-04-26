Перед довгими вихідними НБУ підвищив довідкове значення курсу гривні

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 2 травня, на 10,43 коп. до 26,5149 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 26-30 квітня-1 травня, на 3,17 коп. до 26,6192 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 19 по 26 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 34,57 коп. до 26,7890 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 32,46 коп. до 26,4678 UAH\/USD.\r\nРаніше в Мінфіні пояснили причини різкого подорожчання гривні.\r\nКрім того, про прогнози курсу долара після виборів розповіли економічні експерти. За прогнозом Куща, курс збережеться в звичному коридорі близько 27 грн\/долар до осені.\r\nТим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП. А банки продовжують скорочувати регіональну мережу.\r\n