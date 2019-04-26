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26 квітня 2019, пʼятниця, 15:39 85
Події 2019-04-27T13:00:10+03:00
Українські Новини
У Києві кавказці обстріляли плавучий ресторан на Дніпрі

У Києві кавказці обстріляли плавучий ресторан на Дніпрі

В ніч на 26 квітня у Києві на Набережному шосе в плавучому ресторані "Веранда на Дніпрі", розташованому на дебаркадері, кавказці влаштували стрілянину. Про це повідомляє "Страна".

"Близько пів на першу ночі до ресторану під'їхав білий мікроавтобус Mercedes і два легковики - Audi і Toyota. З нього вийшла група смаглявих чоловіків, схожих на кавказців. Вони розташувалися на відкритому майданчику ресторану. Заклад у будні дні працює з 12:00 до 01:00 тому в залі перед закриттям були лише одиниці відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Кавказці зайшли на терасу ресторану, а через деякий час персонал почув звуки пострілів. Нічні гості відкрили стрілянину по фасаду ресторану і намагалися прорватися всередину. Охорона прийняла рішення закрити вхідні двері в приміщення і не пускати кавказців. Небезпечні візитери обстріляли фасад плавучої споруди і зникли на своїх автомобілях.

Зараз поліція встановлює власників машин, щоб знайти стрільців і з'ясувати мотиви злочину. На місці події знайшли багато стрелянных гільз.

Не виключено, що конфлікт стався через неприязних відносин між власниками закладу. При стрільбі на щастя ніхто не постраждав. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням зброї) КК України.

Як повідомляли Українські Новини, у Кам'янському через стрілянини в центрі містапостраждали три людини.

Раніше в Києві чоловіки не поділили тротуар і влаштували стрілянину, потерпілому прострелили очей.

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