На Крючкова наділи електронний браслет

Правоохоронці наділи електронний браслет контролю на колишнього депутата Верховної Ради, екс-голову правління ПРАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитра Крючкова, який вийшов з-під варти під заставу у сумі 7 млн гривень.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Нацполиции.\r\nЗа його словами, браслет наділи після того, як він залишив СІЗО, після внесення за нього застави.\r\nТакож він повідомив, що Крючков здав в Міграційну службу документи для виїзду за кордон.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Солом'янський районний суд обрав запобіжним заходом для Крючкова, арешт на 45 днів і встановив в якості альтернативи заставу в 7 млн гривень.\r\nПісля внесення за нього застави його адвокатом екс-депутат вийшов на свободу.\r\nКрючков звинуватив Ситника у хабарництві і не збирається співпрацювати зі слідством.\r\nТакож Крючков звинувачує Порошенка в дачі доручення НАБУ відкрити справу проти нього.\r\nНавесні 2018 року Крючков був затриманий в Німеччині за запитом України, однак потім був відпущений під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про його екстрадицію в Україну.\r\nСАП звинувачує Крючкова у заволодінні 424 млн гривень коштів "Запоріжжяобленерго" і низки промислових підприємств Запорізької області під час підписання договорів про відступлення права вимоги боргу, що дозволяють "Енергомережі" стягувати на свою користь з промпідприємств заборгованість за поставлену електроенергію.\r\nВ САП впевнені, що екс-нардеп Крючков залишив Україну через розголошення даних досудового розслідування депутатом Лещенком.