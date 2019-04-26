На Крючкова наділи електронний браслет

Правоохоронці наділи електронний браслет контролю на колишнього депутата Верховної Ради, екс-голову правління ПРАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитра Крючкова, який вийшов з-під варти під заставу у сумі 7 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив представник Нацполиции.

За його словами, браслет наділи після того, як він залишив СІЗО, після внесення за нього застави.

Також він повідомив, що Крючков здав в Міграційну службу документи для виїзду за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Солом'янський районний суд обрав запобіжним заходом для Крючкова, арешт на 45 днів і встановив в якості альтернативи заставу в 7 млн гривень.

Після внесення за нього застави його адвокатом екс-депутат вийшов на свободу.

Крючков звинуватив Ситника у хабарництві і не збирається співпрацювати зі слідством.

Також Крючков звинувачує Порошенка в дачі доручення НАБУ відкрити справу проти нього.

Навесні 2018 року Крючков був затриманий в Німеччині за запитом України, однак потім був відпущений під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про його екстрадицію в Україну.

САП звинувачує Крючкова у заволодінні 424 млн гривень коштів "Запоріжжяобленерго" і низки промислових підприємств Запорізької області під час підписання договорів про відступлення права вимоги боргу, що дозволяють "Енергомережі" стягувати на свою користь з промпідприємств заборгованість за поставлену електроенергію.

В САП впевнені, що екс-нардеп Крючков залишив Україну через розголошення даних досудового розслідування депутатом Лещенком.