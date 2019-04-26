У Львові повністю знесли незаконно побудовану багатоповерхівку

У Львові вперше демонтували багатоповерховий будинок, побудований з порушеннями. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Роботи з демонтажу семиповерхового будинку по вулиці Личаківській, 259 тривали більше місяця і на сьогоднішній день завершені.

За даними міської влади, тепер залишилося тільки прибрати будівельне сміття.

Фінансування знесення здійснювалося за рахунок коштів виконавчого провадження, роботу виконувала підрядна організація.

Наголошується, що прецедентів, щоб зносили багатоквартирний будинок такого розміру, побудований без документів, в країні ще не було.

У Львові знесли незаконно побудовану багатоповерхівку. Фото: city-adm.lviv.ua

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