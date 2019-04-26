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26 квітня 2019, пʼятниця, 14:38 46
Суспільство 2019-04-27T12:30:09+03:00
Українські Новини
У Львові повністю знесли незаконно побудовану багатоповерхівку

У Львові повністю знесли незаконно побудовану багатоповерхівку

У Львові знесли незаконно побудовану багатоповерхівку. Фото: city-adm.lviv.ua
У Львові знесли незаконно побудовану багатоповерхівку. Фото: city-adm.lviv.ua

У Львові вперше демонтували багатоповерховий будинок, побудований з порушеннями. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Роботи з демонтажу семиповерхового будинку по вулиці Личаківській, 259 тривали більше місяця і на сьогоднішній день завершені.

За даними міської влади, тепер залишилося тільки прибрати будівельне сміття.

Фінансування знесення здійснювалося за рахунок коштів виконавчого провадження, роботу виконувала підрядна організація.

Наголошується, що прецедентів, щоб зносили багатоквартирний будинок такого розміру, побудований без документів, в країні ще не було.

У Львові знесли незаконно побудовану багатоповерхівку. Фото: city-adm.lviv.uaУ Львові знесли незаконно побудовану багатоповерхівку. Фото: city-adm.lviv.ua

Нагадаємо, влада Ірпеня незаконно знесли приміщення державного військкомату.

У центрі Києва знесли 6-метровий пам'ятник Суворову.

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