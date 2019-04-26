підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • У роковини Чорнобильської трагедії завершили випробування захисної споруди над енергоблоком АЕС
26 квітня 2019, пʼятниця, 14:01 35
Економіка 2019-04-27T09:15:07+03:00
Українські Новини
У роковини Чорнобильської трагедії завершили випробування захисної споруди над енергоблоком АЕС

У роковини Чорнобильської трагедії завершили випробування захисної споруди над енергоблоком АЕС

"Саркофаг". Фото: Evgen Borysovskyi

Приймальні випробування нового безпечного конфайнменту (захисна споруда над об'єктом "Укриття", НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС, Київська область) успішно завершені.

Про це йдеться в повідомленні Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), передають Українські Новини.

"Успішне завершення 72-годинної пробної експлуатації об'єкта напередодні 33-ої річниці аварії, що сталася в 1986 році, знаменує собою безпечне фізичне завершення будівництва нового укриття, спорудженого над зруйнованим будинком 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС", - сказано ньому.

Зазначається, що НБК зможе запобігти подальшому потраплянню радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище і на тривалий період забезпечить безпеку робіт з демонтажу старого укриття і самого зруйнованого енергоблоку, а також видалення та вивезення радіоактивних відходів.

Також наголошується, що загальна вартість будівництва НБК становила понад 2,1 млрд євро.

"Спорудження НБК є частиною плану створення укриття, покликаного забезпечити перетворення Чорнобильської майданчика в екологічно безпечний об'єкт. До сьогодні ЄБРР виділив на підтримку чорнобильських проектів, у тому числі на будівництво НБК понад 715 млн євро власних коштів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини.

14 листопада 2016 року розпочався процес переміщення арки, що накриває зруйнований у 1986 році енергоблок №4 ЧАЕС.

6 квітня 1986 року стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС, який став причиною найбільш масштабної техногенної катастрофи у світовій історії.

Для ізоляції зруйнованого енергоблоку протягом 1986 року над ним було побудовано бетонний саркофаг, відомий як об'єкт "Укриття".

У 2016 році було завершено насування на старий саркофаг нового конфайменту, термін експлуатації якого становить 100 років.

17 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про виділення 6,6 млрд гривень до 2020 року на програму зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.

Більше новин про: Чорнобильська зона відчуження Чорнобиль Укриття Чорнобильська АЕС Роковини

Архів
Новини
Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва 12:58
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok