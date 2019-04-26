У роковини Чорнобильської трагедії завершили випробування захисної споруди над енергоблоком АЕС

Приймальні випробування нового безпечного конфайнменту (захисна споруда над об'єктом "Укриття", НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС, Київська область) успішно завершені.\r\nПро це йдеться в повідомленні Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), передають Українські Новини.\r\n"Успішне завершення 72-годинної пробної експлуатації об'єкта напередодні 33-ої річниці аварії, що сталася в 1986 році, знаменує собою безпечне фізичне завершення будівництва нового укриття, спорудженого над зруйнованим будинком 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС", - сказано ньому.\r\nЗазначається, що НБК зможе запобігти подальшому потраплянню радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище і на тривалий період забезпечить безпеку робіт з демонтажу старого укриття і самого зруйнованого енергоблоку, а також видалення та вивезення радіоактивних відходів.\r\nТакож наголошується, що загальна вартість будівництва НБК становила понад 2,1 млрд євро.\r\n"Спорудження НБК є частиною плану створення укриття, покликаного забезпечити перетворення Чорнобильської майданчика в екологічно безпечний об'єкт. До сьогодні ЄБРР виділив на підтримку чорнобильських проектів, у тому числі на будівництво НБК понад 715 млн євро власних коштів", - сказано в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини.\r\n14 листопада 2016 року розпочався процес переміщення арки, що накриває зруйнований у 1986 році енергоблок №4 ЧАЕС.\r\n6 квітня 1986 року стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС, який став причиною найбільш масштабної техногенної катастрофи у світовій історії.\r\nДля ізоляції зруйнованого енергоблоку протягом 1986 року над ним було побудовано бетонний саркофаг, відомий як об'єкт "Укриття".\r\nУ 2016 році було завершено насування на старий саркофаг нового конфайменту, термін експлуатації якого становить 100 років.\r\n17 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про виділення 6,6 млрд гривень до 2020 року на програму зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.