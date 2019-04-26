У роковини Чорнобильської трагедії завершили випробування захисної споруди над енергоблоком АЕС

Приймальні випробування нового безпечного конфайнменту (захисна споруда над об'єктом "Укриття", НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС, Київська область) успішно завершені.

Про це йдеться в повідомленні Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), передають Українські Новини.

"Успішне завершення 72-годинної пробної експлуатації об'єкта напередодні 33-ої річниці аварії, що сталася в 1986 році, знаменує собою безпечне фізичне завершення будівництва нового укриття, спорудженого над зруйнованим будинком 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС", - сказано ньому.

Зазначається, що НБК зможе запобігти подальшому потраплянню радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище і на тривалий період забезпечить безпеку робіт з демонтажу старого укриття і самого зруйнованого енергоблоку, а також видалення та вивезення радіоактивних відходів.

Також наголошується, що загальна вартість будівництва НБК становила понад 2,1 млрд євро.

"Спорудження НБК є частиною плану створення укриття, покликаного забезпечити перетворення Чорнобильської майданчика в екологічно безпечний об'єкт. До сьогодні ЄБРР виділив на підтримку чорнобильських проектів, у тому числі на будівництво НБК понад 715 млн євро власних коштів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини.

14 листопада 2016 року розпочався процес переміщення арки, що накриває зруйнований у 1986 році енергоблок №4 ЧАЕС.

6 квітня 1986 року стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС, який став причиною найбільш масштабної техногенної катастрофи у світовій історії.

Для ізоляції зруйнованого енергоблоку протягом 1986 року над ним було побудовано бетонний саркофаг, відомий як об'єкт "Укриття".

У 2016 році було завершено насування на старий саркофаг нового конфайменту, термін експлуатації якого становить 100 років.

17 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про виділення 6,6 млрд гривень до 2020 року на програму зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.