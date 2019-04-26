Клімкін має намір залишитися на своїй посаді при президентові Зеленському

Міністр закордонних справ Павло Клімкін має намір залишатися на посаді в разі, якщо його погляди будуть збігатися з поглядами шоумена Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента.\r\nПро це він сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом, передають Українські Новини.\r\n"Завжди це залежить від двох речей - від загального бажання і від загальних пріоритетів, шляхів виконання, які ми бачимо. У мене є свої принципи, цінності та переконання. Якщо вони будуть збігатися - ми будемо про це говорити", - сказав він.\r\nТак він відповів на запитання журналістів про те, чи готовий співпрацювати із Зеленським чи планує подати у відставку.\r\nПри цьому міністр відмовився відповідати, чи були вже у нього зустрічі або інші контакти з Зеленським.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Клімкін за надання подвійного громадянства представникам української діаспори.\r\nА в березні зарплата Клімкіна перевищила оклад в дев'ять разів за рахунок відрядженні і премій у лютому.