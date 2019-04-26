Клімкін має намір залишитися на своїй посаді при президентові Зеленському

Міністр закордонних справ Павло Клімкін має намір залишатися на посаді в разі, якщо його погляди будуть збігатися з поглядами шоумена Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента.

Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом, передають Українські Новини.

"Завжди це залежить від двох речей - від загального бажання і від загальних пріоритетів, шляхів виконання, які ми бачимо. У мене є свої принципи, цінності та переконання. Якщо вони будуть збігатися - ми будемо про це говорити", - сказав він.

Так він відповів на запитання журналістів про те, чи готовий співпрацювати із Зеленським чи планує подати у відставку.

При цьому міністр відмовився відповідати, чи були вже у нього зустрічі або інші контакти з Зеленським.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін за надання подвійного громадянства представникам української діаспори.

А в березні зарплата Клімкіна перевищила оклад в дев'ять разів за рахунок відрядженні і премій у лютому.