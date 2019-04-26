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26 квітня 2019, пʼятниця, 13:45 26
Політика 2019-04-27T12:30:09+03:00
Українські Новини
Клімкін має намір залишитися на своїй посаді при президентові Зеленському

Клімкін має намір залишитися на своїй посаді при президентові Зеленському

Міністр закордонних справ Павло Клімкін має намір залишатися на посаді в разі, якщо його погляди будуть збігатися з поглядами шоумена Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента.

Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом, передають Українські Новини.

"Завжди це залежить від двох речей - від загального бажання і від загальних пріоритетів, шляхів виконання, які ми бачимо. У мене є свої принципи, цінності та переконання. Якщо вони будуть збігатися - ми будемо про це говорити", - сказав він.

Так він відповів на запитання журналістів про те, чи готовий співпрацювати із Зеленським чи планує подати у відставку.

При цьому міністр відмовився відповідати, чи були вже у нього зустрічі або інші контакти з Зеленським.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін за надання подвійного громадянства представникам української діаспори.

А в березні зарплата Клімкіна перевищила оклад в дев'ять разів за рахунок відрядженні і премій у лютому.

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