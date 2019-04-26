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  • З київських вокзалів і установ евакуювали тисячі людей, але вибухівки не знайшли
26 квітня 2019, пʼятниця, 13:27 29
Події 2019-04-27T10:00:09+03:00
Українські Новини
З київських вокзалів і установ евакуювали тисячі людей, але вибухівки не знайшли

З київських вокзалів і установ евакуювали тисячі людей, але вибухівки не знайшли

Київський ж/д вокзал. Фото: igotoworld.com
Київський ж/д вокзал. Фото: igotoworld.com

Правоохоронці отримали електронною поштою інформацію про мінування Центрального залізничного вокзалу, автовокзалу, аеропорту та кількох адміністративних будівель у Києві.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, в зазначені місця виїхали слідчо-оперативні групи, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, рятувальники і медики.

Правоохоронці провели евакуацію громадян з установ.

Під час перевірки з Центрального автовокзалу було евакуйовано 250 осіб, з Дарницького та Центрального залізничних вокзалів - 700 і 1 200 осіб відповідно.

Правоохоронці не виявили жодних вибухових речовин.

Інформацію внесено до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних управлінь поліції.

Правоохоронці встановлюють особу підозрюваного, який повідомив неправдиву інформацію.

Вирішується питання про порушення кримінального провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Підозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня невідомий повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Київ" їм. Ігоря Сікорського, людей евакуювали з аеропорту, а також - Верховної Ради.

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