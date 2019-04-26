З київських вокзалів і установ евакуювали тисячі людей, але вибухівки не знайшли

Правоохоронці отримали електронною поштою інформацію про мінування Центрального залізничного вокзалу, автовокзалу, аеропорту та кількох адміністративних будівель у Києві.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, в зазначені місця виїхали слідчо-оперативні групи, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, рятувальники і медики.\r\nПравоохоронці провели евакуацію громадян з установ.\r\nПід час перевірки з Центрального автовокзалу було евакуйовано 250 осіб, з Дарницького та Центрального залізничних вокзалів - 700 і 1 200 осіб відповідно.\r\nПравоохоронці не виявили жодних вибухових речовин.\r\nІнформацію внесено до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних управлінь поліції.\r\nПравоохоронці встановлюють особу підозрюваного, який повідомив неправдиву інформацію.\r\nВирішується питання про порушення кримінального провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.\r\nПідозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 квітня невідомий повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Київ" їм. Ігоря Сікорського, людей евакуювали з аеропорту, а також - Верховної Ради.