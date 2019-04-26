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26 апреля 2019, пятница, 11:41 811
Происшествия 2019-04-26T11:51:30+03:00
Українські Новини
Из Кабмина, Рады и Центрального ж/д вокзала Киева эвакуируют людей

Из Кабмина, Рады и Центрального ж/д вокзала Киева эвакуируют людей

Кабмин.
Кабмин.

После того, как вчера в Киеве "заминировали" Верховную Раду и аэропорт, сегодня неизвестный сообщил о минировании Кабинета Министров, Верховной Рады и Центрального ж/д вокзала в Киеве.

Об этом в эфире телекомпании "112 Украина" сообщила спикер полиции Киева Яна Неруш.

"Мы получили сообщения о минировании нескольких объектов. Верховная Рада, Кабмин, Центральный автовокзал и железнодорожный вокзал", - сообщила она.

Информация о минировании поступила утром на электронную почту полиции.

Проводится эвакуация посетителей учреждений.

Проверка на предмет взрывоопасных предметов продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, 23 апреля неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Киев", однако взрывчатку полиция не обнаружила.

24 апреля неизвестные сообщили о минировании "Запорожстали", взрывчатку не нашли. 

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