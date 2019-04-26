Из Кабмина, Рады и Центрального ж/д вокзала Киева эвакуируют людей

После того, как вчера в Киеве "заминировали" Верховную Раду и аэропорт , сегодня н

Об этом в эфире телекомпании "112 Украина" сообщила спикер полиции Киева Яна Неруш.

"Мы получили сообщения о минировании нескольких объектов. Верховная Рада, Кабмин, Центральный автовокзал и железнодорожный вокзал", - сообщила она.

Информация о минировании поступила утром на электронную почту полиции.

Проводится эвакуация посетителей учреждений.

Проверка на предмет взрывоопасных предметов продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, 23 апреля неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Киев", однако взрывчатку полиция не обнаружила.

24 апреля неизвестные сообщили о минировании "Запорожстали", взрывчатку не нашли.