Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок

Підрозділи Служби безпеки України можуть офіційно проводити слідчі дії на підставі анонімних звернень громадян з питань, які, на їхню думку, відносяться до "повноважень СБУ".\r\nТака норма міститься в оновленій Інструкції про розгляд СБУ звернень громадян, затвердженої наказом Голови СБУ Василя Грицака.\r\nНаказ №532 було видано і підписано ще рік тому. Однак, функціонування цієї норми стало очевидним після розголосу факту перевірки СБУ, порушеної стосовно кандидата в президенти Володимира Зеленського на підставі анонімного звернення неназваних представників центру "Миротворець".\r\nСаме звернення "миротворця", копія якого була отримана за запитом Українських Новин, не містить ні прізвищ, ні підписів авторів, ні будь-яких інших вихідних даних, що, згідно з українським законодавством, є класичним анонімним зверненням.\r\nПри цьому, на запит Українських Новин в СБУ підтвердили, що саме звернення "Миротворця" і було кваліфіковано в спецслужбі як анонімка, про що свідчить присвоєний зверненням індекс "АН".\r\n\r\nПри цьому, реєстрація звернення була здійснена на підставі діючої Інструкції про розгляд звернень громадян.\r\n\r\nПопередня інструкція, яка функціонувала з 2005 по 2018 рік, передбачала, що анонімні звернення не підлягають реєстрації і розгляду.\r\n\r\nУ квітні 2018 року Василя Грицак своїм наказом вніс зміни до Інструкції, як пояснювалося, з метою привести її у відповідність до останньої редакції пункту 5 статті 53 "Захист викривачів" Закону "Про запобігання корупції". Дана норма закону дозволяє розглядати анонімні повідомлення про корупцію, якщо надана інформація стосується конкретної особи і містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Викладено в законі і механізм перевірки таких даних.\r\n\r\nДо Інструкції СБУ були повністю скопійовані два абзаци з Закону "Про протидію корупції", а також додано додатковий рядок: "повідомлення громадян, які містять відомості, що належать до повноважень СБУ". Фактично, цей рядок має широке трактування і дає право СБУ брати в роботу анонімні повідомлення з будь-якої сфери.\r\n\r\nУ світовій практиці анонімні звернення, як і інформація нелегальних інформаторів, може використовуватися співробітниками правоохоронних органів і спецслужб в оперативній роботі як джерело додаткової інформації. При цьому, вони не приймаються до розгляду судами, на їх підставі не може відкриватися провадження або вноситися зміни в існуюче провадження, тобто, вони не мають процесуального статусу.\r\nПроцесуальний статус анонімні звернення до органів НКВС-КДБ мали в СРСР до 1988 року. Указом Президії Верховної ради СРСР від 2 лютого 1988 року в усі документи про роботу зі зверненнями громадян було внесено формулювання: "Письмове звернення громадянина має бути ним підписано із зазначенням прізвища, імені, по батькові й мати крім викладу істоти пропозиції, заяви чи скарги також дані про місце його проживання, роботи або навчання. Звернення, яке не містить цих відомостей, визнається анонімним і розгляду не підлягає".\r\nУ 2013 році право розгляду анонімок було повернуто держорганам в сусідній РФ.