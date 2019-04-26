Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок

Підрозділи Служби безпеки України можуть офіційно проводити слідчі дії на підставі анонімних звернень громадян з питань, які, на їхню думку, відносяться до "повноважень СБУ".

Така норма міститься в оновленій Інструкції про розгляд СБУ звернень громадян, затвердженої наказом Голови СБУ Василя Грицака.

Наказ №532 було видано і підписано ще рік тому. Однак, функціонування цієї норми стало очевидним після розголосу факту перевірки СБУ, порушеної стосовно кандидата в президенти Володимира Зеленського на підставі анонімного звернення неназваних представників центру "Миротворець".

Саме звернення "миротворця", копія якого була отримана за запитом Українських Новин, не містить ні прізвищ, ні підписів авторів, ні будь-яких інших вихідних даних, що, згідно з українським законодавством, є класичним анонімним зверненням.

При цьому, на запит Українських Новин в СБУ підтвердили, що саме звернення "Миротворця" і було кваліфіковано в спецслужбі як анонімка, про що свідчить присвоєний зверненням індекс "АН".

При цьому, реєстрація звернення була здійснена на підставі діючої Інструкції про розгляд звернень громадян.

Попередня інструкція, яка функціонувала з 2005 по 2018 рік, передбачала, що анонімні звернення не підлягають реєстрації і розгляду.

У квітні 2018 року Василя Грицак своїм наказом вніс зміни до Інструкції, як пояснювалося, з метою привести її у відповідність до останньої редакції пункту 5 статті 53 "Захист викривачів" Закону "Про запобігання корупції". Дана норма закону дозволяє розглядати анонімні повідомлення про корупцію, якщо надана інформація стосується конкретної особи і містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Викладено в законі і механізм перевірки таких даних.

До Інструкції СБУ були повністю скопійовані два абзаци з Закону "Про протидію корупції", а також додано додатковий рядок: "повідомлення громадян, які містять відомості, що належать до повноважень СБУ". Фактично, цей рядок має широке трактування і дає право СБУ брати в роботу анонімні повідомлення з будь-якої сфери.

У світовій практиці анонімні звернення, як і інформація нелегальних інформаторів, може використовуватися співробітниками правоохоронних органів і спецслужб в оперативній роботі як джерело додаткової інформації. При цьому, вони не приймаються до розгляду судами, на їх підставі не може відкриватися провадження або вноситися зміни в існуюче провадження, тобто, вони не мають процесуального статусу.

Процесуальний статус анонімні звернення до органів НКВС-КДБ мали в СРСР до 1988 року. Указом Президії Верховної ради СРСР від 2 лютого 1988 року в усі документи про роботу зі зверненнями громадян було внесено формулювання: "Письмове звернення громадянина має бути ним підписано із зазначенням прізвища, імені, по батькові й мати крім викладу істоти пропозиції, заяви чи скарги також дані про місце його проживання, роботи або навчання. Звернення, яке не містить цих відомостей, визнається анонімним і розгляду не підлягає".

У 2013 році право розгляду анонімок було повернуто держорганам в сусідній РФ.