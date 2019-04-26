Колишні власники намагаються різними способами втрутитися в роботу ТЦ, який їм більше не належить, - Веселов

Директор маріупольського Торгового центру "Обжора" Сергій Веселов заявляє, що колишні власники намагаються будь-якими способами втрутитися в роботу ТЦ, який їм більше не належить.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"У Маріуполі ми зіткнулися з безпрецедентними фактами порушення законів України. Ведення і розвиток бізнесу в таких умовах говорить тільки про правове свавілля, тому що нас, як законних власників, фактично намагаються виселити з належної нам будівлі", - повідомив він.

За його словами, раніше у торгового центру "Обжора" був власник, компанія "Восход", що мала відношення до В'ячеслава Соболєва, проте з 13 березня ТЦ "Обжора" придбала компанія "РЕНТСЕЛ".

"З 13 березня 2019 року ТЦ "Обжора" придбаний компанією "РЕНТСЕЛ". За договором купівлі-продажу, компанія є одноосібним і законним власником торгового центру. Підкреслюю, ніякі інші компанії, окремі персоналії, підприємці та підконтрольні їм структури не мають жодних юридичних підстав називати себе власниками торгового центру", - додав директор.

Після цього, за словами Веселова, компанія зіткнулася з фактами втручання попереднього власника.

"Перше, з чим зіткнулася компанія "РЕНТСЕЛ" - це факти втручання попереднього власника у господарську діяльність. Мова йде про те, що колишній власник продовжує стягувати орендну плату з підприємців, у яких є магазини в торговому центрі. Дані факти підтверджують і самі підприємці, і ми про це достовірно поінформовані", - зазначив він.

Зокрема, він повідомив, що невідомі відключили ТЦ від електрики, що заблокувало роботу ряду магазинів.

"По суті, це спроба і надалі заробляти на торговельному центрі, який зараз офіційно належить нам... ми вже офіційно звернулися в поліцію з вимогою почати розслідування за статтею 356 "самоправство", оскільки невідомі особи блокують можливість відновити енергопостачання. Поліція зареєструвала кримінальне провадження. Крім того, необхідно дати правову оцінку діям кампаній, які незаконно отримували орендну плату на нашому об'єкті та на підставі яких документів складалися договори з енергетиками і водоканалом. При цьому відключення електрики – це спроба тиску на законного власника і просто шкідництво, оскільки в торговому центрі знаходяться товари, що швидко псуються", - підкреслив Веселов.

Директор додав, що головним завданням компанії-власника ТЦ на даний момент є оперативне вирішення питання з енергопостачанням та відновлення роботи торгового центру.