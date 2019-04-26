Буквально на днях навколо найпопулярнішого маріупольського ТЦ "Обжора" почав розгоратися гучний скандал. Торговий центр з невідомих причин відключили від енергопостачання, продавці й охоронці змушені сидіти в темряві, а пізніше і зовсім в терміновому порядку вивозити товар. Після звернення в поліцію, правоохоронці відкрили справу за фактом самоправства. Власники ТЦ переконані, що таким чином про право власності на будівлю ТЦ "Обжора" заявив колишній господар В'ячеслав Соболєв. Він був її власником до 2015 року, коли "Обжору" купила київська компанія "Фадж". За даними ЗМІ, Соболєв і раніше робив спроби повернути собі колишнє майно. У 2017 році він не пускав на територію магазину представників ТОВ "Фадж". Схоже, що зараз ситуація повторюється, тільки вже з новим власником. Крім того, в ЗМІ активно продовжують пов'язувати торговий центр з маріупольським бізнесменом Миколою Будико. А протягом квітня в соцмережах починається кампанія з дискредитації бізнесу.

В інтерв'ю Українським Новинам директор "РЕНТСЕЛ", яка є офіційним власником Торгового Центру "Обжора" (Маріуполь) Сергій Веселов розповів про причини конфлікту навколо ТЦ, про те, чому колишній власник перешкоджає законній діяльності нового керівництва, і хто стоїть за дискредитацією підприємств.

Останнім часом в ЗМІ обговорюється конфлікт навколо ТЦ "Обжора" та його власників. У чому він полягає?

В першу чергу, з 13 березня 2019 року ТЦ "Обжора" придбаний компанією "РЕНТСЕЛ". За договором купівлі-продажу, компанія є одноосібним і законним власником торгового центру. Підкреслюю, ніякі інші компанії, окремі персоналії, підприємці та підконтрольні їм структури не мають ніяких юридичних підстав називати себе власниками торгового центру. Конфлікт навколо торгового центру утворився не вчора і зараз ми бачимо брудні способи протидії бізнесу і порушення закону, на які реагуємо виключно правовими методами.

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