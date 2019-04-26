підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
  • Головна
  • Інтерв’ю
  • Директор маріупольського ТЦ Сергій Веселов: колишній власник "Обжори" виселяє законних власників
26 квітня 2019, пʼятниця, 11:12 417
Інтерв’ю 2019-04-27T05:30:14+03:00
Українські Новини
Директор маріупольського ТЦ Сергій Веселов: колишній власник "Обжори" виселяє законних власників

Директор маріупольського ТЦ Сергій Веселов: колишній власник "Обжори" виселяє законних власників

Олександр Мазур
ТЦ
ТЦ "Обжора".

Буквально на днях навколо найпопулярнішого маріупольського ТЦ "Обжора" почав розгоратися гучний скандал. Торговий центр з невідомих причин відключили від енергопостачання, продавці й охоронці змушені сидіти в темряві, а пізніше і зовсім в терміновому порядку вивозити товар. Після звернення в поліцію, правоохоронці відкрили справу за фактом самоправства. Власники ТЦ переконані, що таким чином про право власності на будівлю ТЦ "Обжора" заявив колишній господар В'ячеслав Соболєв. Він був її власником до 2015 року, коли "Обжору" купила київська компанія "Фадж". За даними ЗМІ, Соболєв і раніше робив спроби повернути собі колишнє майно. У 2017 році він не пускав на територію магазину представників ТОВ "Фадж". Схоже, що зараз ситуація повторюється, тільки вже з новим власником. Крім того, в ЗМІ активно продовжують пов'язувати торговий центр з маріупольським бізнесменом Миколою Будико. А протягом квітня в соцмережах починається кампанія з дискредитації бізнесу.

В інтерв'ю Українським Новинам директор "РЕНТСЕЛ", яка є офіційним власником Торгового Центру "Обжора" (Маріуполь) Сергій Веселов розповів про причини конфлікту навколо ТЦ, про те, чому колишній власник перешкоджає законній діяльності нового керівництва, і хто стоїть за дискредитацією підприємств.

Останнім часом в ЗМІ обговорюється конфлікт навколо ТЦ "Обжора" та його власників. У чому він полягає?

В першу чергу, з 13 березня 2019 року ТЦ "Обжора" придбаний компанією "РЕНТСЕЛ". За договором купівлі-продажу, компанія є одноосібним і законним власником торгового центру. Підкреслюю, ніякі інші компанії, окремі персоналії, підприємці та підконтрольні їм структури не мають ніяких юридичних підстав називати себе власниками торгового центру. Конфлікт навколо торгового центру утворився не вчора і зараз ми бачимо брудні способи протидії бізнесу і порушення закону, на які реагуємо виключно правовими методами.

Повний текст інтерв'ю читайте російською мовою.

Більше новин про: Скандал Уголовное дело Торговый центр

Архів
Новини
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
Під множинними обстрілами поранені двоє військових, у відповідь ЗСУ знищили двох бойовиків і їхню вантажівку 12:00
Аеропорт "Харків" перевіряють на вибухівку, пасажиру викликали "швидку" 11:47
У Москві затримали екс-регіонала і відомого українського бізнесмена, - росЗМІ 10:58
Спалений автомобіль Песоцького. Фото: НСЖУ Дніпропетровської області
У Дніпрі дотла спалили авто головного редактора газети "Зоря" Песоцького 10:22
Сподіваємося, що новий Президент усвідомлює згубність дій попередньої влади, - митрополит УПЦ Антоній 09:54
Найпозитивніші люди живуть у Парагваї і Панамі, - дослідження 09:25
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
Новинський і Оппоблок заявили, що заблокували підписання мовного закону 14:00
У Києві виступив перший у світі кіборг Нейл Харбіссон 13:42
Підприємництво має стати почесною професією, - Хмельницький звернувся до Зеленського 10:01
Новинський вимагає відставки Парубія 19:50
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
Німеччина вважає спрощення видачі паспортів жителям РФ "ЛДНР" порушенням "мінських угод" 16:30
Бойовики "ДНР" захопили храм ПЦУ і передали його УПЦ 13:24
Рада зобов'язала театри забезпечити переклад вистав українською 16:35
ЗМІ зобов'язали мати стартову українську версію сайтів 17:09
Українські полярники розповіли, як святкуватимуть Великдень 21:54
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok