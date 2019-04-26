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26 квітня 2019, пʼятниця, 11:00 34
Економіка 2019-04-26T21:00:09+03:00
Українські Новини
На підготовку до опалювального сезону 2019-2020 хочуть виділити 13 млрд гривень

На підготовку до опалювального сезону 2019-2020 хочуть виділити 13 млрд гривень

Опалення. Фото: nashemisto
Опалення. Фото: nashemisto

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Едуард Кругляк заявляє, що згідно з планами обласних державних адміністрацій по підготовці до опалювального сезону 2019-2020 років, в місцевих бюджетах буде виділено на таку підготовку близько 13 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Мінрегіонбуду, передають Українські Новини.

"Згідно з планами облдержадміністрацій, з підготовки до опалювального сезону 2019/2020 маємо близько 13 млрд гривень на підготовку до зими і понад 7 млрд гривень на ремонт доріг. Минулого року ця пропорція була - близько 12,4 млрд гривень на підготовку до зими і близько 9 млрд гривень на дороги. Дуже добре, що кошти вкладаються в ремонт доріг місцевого значення, розвиток соціальної інфраструктури, культури. Це необхідно. Але також необхідно, щоб влада на місцях виділяла більше коштів на підготовку інженерної інфраструктури до зими - на заміну тепломереж, оновлення насосного обладнання та котелень", - цитуються в ньому слова Кругляка.

Наголошується, що в цілому опалювальний сезон пройшов в стандартному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві відключили опалення з 6 квітня.

Тим часом, киянам готують подорожчання гарячої води та тепла з 1 травня.

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