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26 квітня 2019, пʼятниця, 10:38 27
Економіка 2019-04-27T00:00:11+03:00
Українські Новини
Рубль продовжує дешевшати в київських обмінниках

Рубль продовжує дешевшати в київських обмінниках

У п'ятницю, 26 квітня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 25 квітня підвищився на 4 копійки і становив 3,72 гривні за 10 рублів. У той же час, курс продажу знизився на 7 копійок і становив 4,22 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 26 квітня:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,4934 26,8097 29,3963 30,0119 3,72 4,22
Максимальний 26,6000 27,0000 29,7000 30,4000 4,08 5,00
Мінімальний 26,3000 26,6900 26,9500 29,7700 2,50 4,10

Як повідомляли Українські Новини, перед Великоднем євро впав на 20 копійок, а долар - майже на 7.

Раніше повідомлялося, буде "стрибок" курсу долара після виборів.

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