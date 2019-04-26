Рубль продовжує дешевшати в київських обмінниках

У п'ятницю, 26 квітня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 25 квітня підвищився на 4 копійки і становив 3,72 гривні за 10 рублів. У той же час, курс продажу знизився на 7 копійок і становив 4,22 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 26 квітня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,4934\r\n26,8097\r\n29,3963\r\n30,0119\r\n3,72\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,6000\r\n27,0000\r\n29,7000\r\n30,4000\r\n4,08\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,3000\r\n26,6900\r\n26,9500\r\n29,7700\r\n2,50\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перед Великоднем євро впав на 20 копійок, а долар - майже на 7.\r\nРаніше повідомлялося, буде "стрибок" курсу долара після виборів.