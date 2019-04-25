Покупка рубля в киевских обменниках продолжает падать

В четверг, 25 апреля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 24 апреля понизился на 4 копейки и составил 3,68 гривны за 10 рублей. В то же время, курс продажи не изменился и составил 4,29 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 25 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,68 4,29 Максимальный 4,11 5,00 Минимальный 2,50 4,13

Динамика курса рубля выглядит следующим образом:

Скриншот: finance.uа

Как сообщали Українські Новини, после второго тура выборов в обменниках подорожал рубль.

Тем временем, доллар резко обвалился на второй день после выборов.

Также эксперты дали долгосрочный прогноз курса доллара после выборов.