Покупка рубля в киевских обменниках продолжает падать

В четверг, 25 апреля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 24 апреля понизился на 4 копейки и составил 3,68 гривны за 10 рублей. В то же время, курс продажи не изменился и составил 4,29 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 25 апреля:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,68\r\n\r\n\r\n4,29\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n4,11\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,13\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДинамика курса рубля выглядит следующим образом:\r\nСкриншот: finance.uа\r\nКак сообщали Українські Новини, после второго тура выборов в обменниках подорожал рубль.\r\nТем временем, доллар резко обвалился на второй день после выборов.\r\nТакже эксперты дали долгосрочный прогноз курса доллара после выборов.