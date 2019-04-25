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25 апреля 2019, четверг, 11:10 231 Инфографика
Экономика 2019-04-25T11:19:14+03:00
Українські Новини
Покупка рубля в киевских обменниках продолжает падать

Покупка рубля в киевских обменниках продолжает падать

Гривна-рубль. Фото: Gorlovka.Today
Гривна-рубль. Фото: Gorlovka.Today

В четверг, 25 апреля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 24 апреля понизился на 4 копейки и составил 3,68 гривны за 10 рублей. В то же время, курс продажи не изменился и составил 4,29 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 25 апреля:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,68

4,29

Максимальный

4,11

5,00

Минимальный

2,50

4,13

Динамика курса рубля выглядит следующим образом:

Скриншот: finance.uаСкриншот: finance.uа

Как сообщали Українські Новини, после второго тура выборов в обменниках подорожал рубль.

Тем временем, доллар резко обвалился на второй день после выборов.

Также эксперты дали долгосрочный прогноз курса доллара после выборов.

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