підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
26 квітня 2019, пʼятниця, 10:13 24
Економіка 2019-04-26T20:15:10+03:00
Українські Новини
Перед Великоднем євро впав на 20 копійок, а долар - майже на 7

Перед Великоднем євро впав на 20 копійок, а долар - майже на 7

Долар і євро. Фото: belprauda.org
Долар і євро. Фото: belprauda.org

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 квітня на 4,97 коп. до 26,8097 UAH/USD, курс купівлі - на 6,94 коп. до 26,4934 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 21,31 коп. до 29,3963 UAH/EUR, курс продажу знизився на 11,62 коп. до 30,0119 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,4934 26,8097 29,3963 30,0119 3,72 4,22
Максимальний 26,6000 27,0000 29,7000 30,4000 4,08 5,00
Мінімальний 26,3000 26,6900 26,9500 29,7700 2,50 4,10

Як повідомляли Українські Новини, у четвер долар в обмінниках впав до 26,8 UAH/USD.

Раніше повідомлялося, чи буде "стрибок" курсу долара після виборів.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро

Архів
Новини
Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва 12:58
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok