Перед Великоднем євро впав на 20 копійок, а долар - майже на 7

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 квітня на 4,97 коп. до 26,8097 UAH/USD, курс купівлі - на 6,94 коп. до 26,4934 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 21,31 коп. до 29,3963 UAH/EUR, курс продажу знизився на 11,62 коп. до 30,0119 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,4934 26,8097 29,3963 30,0119 3,72 4,22 Максимальний 26,6000 27,0000 29,7000 30,4000 4,08 5,00 Мінімальний 26,3000 26,6900 26,9500 29,7700 2,50 4,10

Як повідомляли Українські Новини, у четвер долар в обмінниках впав до 26,8 UAH/USD.

Раніше повідомлялося, чи буде "стрибок" курсу долара після виборів.