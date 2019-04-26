Перед Великоднем євро впав на 20 копійок, а долар - майже на 7

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 квітня на 4,97 коп. до 26,8097 UAH\/USD, курс купівлі - на 6,94 коп. до 26,4934 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 21,31 коп. до 29,3963 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 11,62 коп. до 30,0119 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,4934\r\n26,8097\r\n29,3963\r\n30,0119\r\n3,72\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,6000\r\n27,0000\r\n29,7000\r\n30,4000\r\n4,08\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,3000\r\n26,6900\r\n26,9500\r\n29,7700\r\n2,50\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер долар в обмінниках впав до 26,8 UAH\/USD.\r\nРаніше повідомлялося, чи буде "стрибок" курсу долара після виборів.