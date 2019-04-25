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25 квітня 2019, четвер, 23:39 90
Події 2019-04-27T05:00:14+03:00
Українські Новини
На кордоні з Білоруссю ліквідували масштабну лісову пожежу

На кордоні з Білоруссю ліквідували масштабну лісову пожежу

Біля села Дроздинь у Рівненській області у четвер, 25 квітня, ліквідували велику пожежу, яка перекинулася з лісового масиву Білорусі. Про це повідомляє ТСН.

За даними ДСНС України, пожежу загасили о 16:27.

Наголошується, що пожежа в білоруських лісах спалахнула в понеділок, і вогонь почав швидко розповсюджуватися в бік Рівненської області. Півсотні рятувальників разом з лісниками кинулися гасити вогонь. На допомогу прибігли і жителі навколишніх сіл - вони боялися, що вогонь перекинеться на їх житла.

За півгодини спільними зусиллями пожежу вдалося локалізувати. Зараз сотні людей розтягнулися з української сторони кордону щоб не допустити подальше поширення вогню.

Як повідомляли Українські Новини, на Закарпатті двічі за один день горіла знаменита "Долина нарцисів".

Також у Чорнобильській зоні відчуження горіли будинки, пожежу гасили вертольотом та літаком, а масштабну пожежу в лісі в Одеській області гасили за допомогою авіації.

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