Під будинком Луценка запалили фаєри: люди протестують проти пом'якшення звинувачення підозрюваним у вбивстві Гандзюк

Під будинком Луценка запалили фаєри: люди протестують проти пом'якшення звинувачення підозрюваним у вбивстві Г

Під будинком генерального прокурора Юрія Луценка ввечері в четвер, 25 квітня, активісти проводять акцію за відсутністю результатів розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна.

В акції беруть участь близько 30 людей, які вимагають розслідувати вбивство Гандзюк.

Учасники акції запалили фаєри і розвісили банери з написами "Хто замовив Катю Гандзюк".

Сам Луценка до учасників акції не вийшов. На місці знаходяться правоохоронці.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ зняла з Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк.

Раніше суд відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради.

До цього суд відмовився заарештувати Мангера і зобов'язав його носити електронний браслет.

15 квітня остранение від посади Мангера не продовжили.