Під будинком Луценка запалили фаєри: люди протестують проти пом'якшення звинувачення підозрюваним у вбивстві Гандзюк

Під будинком генерального прокурора Юрія Луценка ввечері в четвер, 25 квітня, активісти проводять акцію за відсутністю результатів розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна.\r\nВ акції беруть участь близько 30 людей, які вимагають розслідувати вбивство Гандзюк.\r\nУчасники акції запалили фаєри і розвісили банери з написами "Хто замовив Катю Гандзюк".\r\nСам Луценка до учасників акції не вийшов. На місці знаходяться правоохоронці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ГПУ зняла з Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк.\r\nРаніше суд відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради.\r\nДо цього суд відмовився заарештувати Мангера і зобов'язав його носити електронний браслет.\r\n15 квітня остранение від посади Мангера не продовжили.