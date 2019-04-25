Литва запропонувала Зеленському допомогу в боротьбі з корупцією та реформування правоохоронних органів

Литва запропонувала Зеленському допомогу в боротьбі з корупцією та реформуванні правоохоронних органів.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці команди Зеленського в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.\r\nУ четвер відбулася зустріч новообраного Президента України шоумена Володимира Зеленского, який переміг на виборах, із міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.\r\nЛінкявічус запропонував допомогу Литви у впровадженні реформ в Україні у сферах боротьби з корупцією та правоохоронній системі.\r\nВін також зазначив, що Захід особливо уважно стежить за боротьбою з корупцією в Україні.\r\n"Відміна кримінальної відповідальності за незаконне збагачення суперечить зобов'язанням України перед Євросоюзом", - сказав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер, під час зустрічі Петра Порошенка з міністром закордонних справ Литви Лінасом Линкявичусом Президент закликав Європейський Союз посилити санкції відносно Росії у червні.