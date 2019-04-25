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25 квітня 2019, четвер, 21:08 46
Зовнішня політика 2019-04-26T22:45:14+03:00
Українські Новини
Литва запропонувала Зеленському допомогу в боротьбі з корупцією та реформування правоохоронних органів

Литва запропонувала Зеленському допомогу в боротьбі з корупцією та реформування правоохоронних органів

Литва запропонувала Зеленському допомогу в боротьбі з корупцією та реформуванні правоохоронних органів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці команди Зеленського в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

У четвер відбулася зустріч новообраного Президента України шоумена Володимира Зеленского, який переміг на виборах, із міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.

Лінкявічус запропонував допомогу Литви у впровадженні реформ в Україні у сферах боротьби з корупцією та правоохоронній системі.

Він також зазначив, що Захід особливо уважно стежить за боротьбою з корупцією в Україні.

"Відміна кримінальної відповідальності за незаконне збагачення суперечить зобов'язанням України перед Євросоюзом", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, під час зустрічі Петра Порошенка з міністром закордонних справ Литви Лінасом Линкявичусом Президент закликав Європейський Союз посилити санкції відносно Росії у червні.

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