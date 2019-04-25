П'яний одесит стріляв по вікнах школи з дітьми всередині

П'яний чоловік в Одесі під час навчального процесу влаштував стрілянину по вікнах школи. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Наголошується, що 24-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кілька разів вистрілив з пневматичного пістолета в бік школи на вулиці Академіка Філатова в Одесі. Працівники навчального закладу, які проводили заняття з дітьми, негайно повідомили про подію співробітникам поліції, після чого правоохоронці, прибувши на місце події, заарештували зловмисника.

Згідно з повідомленням правоохоронців, ніхто з персоналу і учнів не постраждав. У чоловіка вилучили пневматичний пістолет, після чого був складений адміністративний протокол за ст. 178 (розпивання алкоголю в громадських місцях) і ст. 173 (хуліганство) Кримінального Кодексу України. Матеріали справи направлені в суд.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові посеред вулиці обстріляли чоловіка з автоматичної зброї.

Раніше в Харкові 16 і 17-річний підлітки влаштували стрілянину.