Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі

Сьогодні, 25 квітня, Верховна Рада України заборонила громадянам будувати малі домашні сонячні електростанції на землі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав член команди майбутнього Президента Володимира Зеленського Андрій Герус.

Так, Герус повідомив, що це було зроблено законом 8449-р, правка номер 24, автор - депутат Олександр Домбровський (БПП).

За словами Геруса, правка виносилася двічі на голосування.

"На сьогодні близько 10 тис. українських сімей побудували такі домашні СЕС. Ще десятки тисяч або розглядали таку ідею, або почали будівництво. Найбільше постраждають ті, хто вже почали. Адже заборона вступає в дію негайно, з моменту опублікування закону. Це втрачені тисячі і десятки тисяч доларів для таких українців, які заплатили аванси. І для багатьох це серйозні гроші", - зазначив Герус.

Також Герус додав, що від такої несподіванки закриються сотні невеликих фірм, бізнесом яких було будувати ці дрібні СЕС.

"Звичайно, дрібні СЕС можна було регулювати: а) дозволяти будувати тільки, якщо є житловий будинок з споживанням, б) знизити тариф на 10% -20%, але дозволяти будуватися тощо. Але вирішили зробити повну заборону негайно", - додав Герус.

Проте Герус звернув увагу, що цей же закон дозволяє і далі до 2020 року будувати непотрібні нашій енергетиці гігантські сонячні станції на півдні України за "зеленим" тарифом в три рази більше, ніж у Німеччині.

"Лідером таких будов є ДТЕК Р. Ахметова, який планує до кінця року побудувати кілька сотень МВт потужностей, отримати цей високий "зелений тариф" (5,4 грн) і працювати з ним до 2030 року", - підкреслює Герус.

Крім того, Герус зазначив, що якщо б Зеленський вже мав повноваження, він би йому рекомендував ветувати закон і повернути в Раду зі своїми зауваженнями на користь середнього класу.

"Як вчинить Порошенко, не знаю, але оптимізму не відчуваю. Немає чарівної кнопки, коли Україна стане європейською державою з міцним середнім класом. Це тисячі таких рішень, які або роблять міцніший середній клас або олігархів", - підсумував Герус.

Як повідомляли Українські Новини, у Вінниці відкрили завод з виробництва сонячних панелей для промислових СЕС.

Тим часом, Саудівська Аравія хоче замінити нафту сонячними батареями.