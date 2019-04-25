У Верховній Раді зібрали перші 35 підписів за відставку Парубія

Депутати Верховної Ради почали збір підписів за відставку спікера парламенту Андрія Парубія, і на даний момент вже зібрано 35 підписів. Про це повідомляє автор ініціативи, народний депутат Валерій Писаренко на своїй сторінці в Facebook.

Супроводивши свій пост фотографією проекту постанови, він написав, що рішення про відставку Парубія має "завершити епоху беззаконня, несправедливості і безнаказаности".

"Перший день. Ні багато ні мало 35 підписів. Залишаю підписні листи в секретаріаті Партії Відродження на вул. Садова 3, кімната 324, 3 поверх для тих, хто не встиг або ще не зважився зробити цей крок. Далі будемо збирати голоси тихо і в наступний раз коментарі будуть разом зі 150 голосами, якщо встигнемо до швидкого закінчення роботи цього скликання парламенту", - повідомив депутат.

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