Держборг України збільшився

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні збільшився в доларовому еквіваленті на 0,7%, або на 0,54 млрд доларів, до 78,78 млрд доларів (станом на 31 березня) порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець березня 2019 року становив 2 146,64 млрд гривень, або 78,78 млрд доларів проти 2 111,99 млрд гривень, або 78,24 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 березня становив 1 859,16 млрд гривень (68,23 млрд доларів) проти 1 819,80 млрд гривень (67,42 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 39,64 млрд до 40,18 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився на 14,29 млрд гривень до 764,29 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті зріс на 0,26 млрд до 28,05 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 березня становив 287,48 млрд гривень, або 10,55 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Мінфін продовжує нарощувати держборг.

Україні до кінця 2019 року необхідно виплатити 120 млрд гривень, або 4,4 млрд доларів (за курсом Національного банку на 1 квітня) за зовнішніми боргами.

При цьому державний і гарантований державою борг на кінець лютого 2019 року становив 2 111,90 млрд гривень, або 78,24 млрд доларів, проти 2 171,92 млрд гривень, або 78,25 млрд доларів місяцем раніше.