Держборг України збільшився

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні збільшився в доларовому еквіваленті на 0,7%, або на 0,54 млрд доларів, до 78,78 млрд доларів (станом на 31 березня) порівняно з попереднім місяцем.\r\nПро це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.\r\nДержавний і гарантований державою борг на кінець березня 2019 року становив 2 146,64 млрд гривень, або 78,78 млрд доларів проти 2 111,99 млрд гривень, або 78,24 млрд доларів місяцем раніше.\r\nЗагальний розмір прямого держборгу станом на 31 березня становив 1 859,16 млрд гривень (68,23 млрд доларів) проти 1 819,80 млрд гривень (67,42 млрд доларів) місяцем раніше.\r\nПри цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 39,64 млрд до 40,18 млрд доларів.\r\nПрямий внутрішній борг збільшився на 14,29 млрд гривень до 764,29 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті зріс на 0,26 млрд до 28,05 млрд доларів).\r\nГарантований державою борг на 31 березня становив 287,48 млрд гривень, або 10,55 млрд доларів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Мінфін продовжує нарощувати держборг.\r\nУкраїні до кінця 2019 року необхідно виплатити 120 млрд гривень, або 4,4 млрд доларів (за курсом Національного банку на 1 квітня) за зовнішніми боргами.\r\nПри цьому державний і гарантований державою борг на кінець лютого 2019 року становив 2 111,90 млрд гривень, або 78,24 млрд доларів, проти 2 171,92 млрд гривень, або 78,25 млрд доларів місяцем раніше.