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25 квітня 2019, четвер, 16:00 305
Політика 2019-04-27T04:00:30+03:00
Українські Новини
У Страсну п'ятницю в Україні буде дощова спекотна погода

У Страсну п'ятницю в Україні буде дощова спекотна погода

Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

26 квітня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +22...+28 градусів.У Карпатах невеликі короткочасні дощі, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Моршині невеликі короткочасні дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці невеликі короткочасні дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві невеликі короткочасні дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, невеликі короткочасні дощі, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +15...+22 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

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