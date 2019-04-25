У Страсну п'ятницю в Україні буде дощова спекотна погода

26 квітня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер південний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +22...+28 градусів.У Карпатах невеликі короткочасні дощі, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ Моршині невеликі короткочасні дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Трускавці невеликі короткочасні дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Сваляві невеликі короткочасні дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, невеликі короткочасні дощі, вітер північно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +15...+22 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +15...+20 градусів.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, циклон і антициклон зійшлися: синоптик дала прогноз погоди на Великдень.\r\nУ Чистий четвер почнеться літо: синоптик порадувала прогнозом.