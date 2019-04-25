Верховний суд відмовився оцінювати законність звернення до Вселенського патріарха Варфоломія за Томосом

Верховний Суд відмовився оцінювати рішення Верховної Ради, яким вона підтримала звернення Президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням надати томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Верховний Суд закрив провадження у справі за позовом релігійних організацій про скасування постанови Верховної Ради України від 19.04.2018", - сказано в ньому.

У четвер, 25 квітня, Верховний Суд розглянув справу і дійшов висновку, що вона не має ознак справи адміністративної юрисдикції.

Як повідомляли Українські Новини, 15 грудня Об'єднавчий собор православних церков завершився. Головою автокефальної православної церкви став Епіфаній.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос для ПЦУ.

6 січня томос про автокефалію ПЦУ був вручений Епіфанію в Стамбулі.