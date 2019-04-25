Верховний суд відмовився оцінювати законність звернення до Вселенського патріарха Варфоломія за Томосом

Верховний Суд відмовився оцінювати рішення Верховної Ради, яким вона підтримала звернення Президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням надати томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\n"Верховний Суд закрив провадження у справі за позовом релігійних організацій про скасування постанови Верховної Ради України від 19.04.2018", - сказано в ньому.\r\nУ четвер, 25 квітня, Верховний Суд розглянув справу і дійшов висновку, що вона не має ознак справи адміністративної юрисдикції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 15 грудня Об'єднавчий собор православних церков завершився. Головою автокефальної православної церкви став Епіфаній.\r\n5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос для ПЦУ.\r\n6 січня томос про автокефалію ПЦУ був вручений Епіфанію в Стамбулі.