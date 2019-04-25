НБУ прогнозує зростання ціни на газ ще майже на чверть

Національний банк прогнозує зростання ціни на газ на 15% восени і на 7% в 2020 році.\r\nПро це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в ході прес-конференції, передають Українські Новини.\r\n"Світові ціни на газ знаходяться на досить низькому рівні, близько 170 доларів за тис. куб. м. За нашим прогнозом, середня ціна в цьому році буде набагато вище, але нижче, ніж ми закладали спочатку, близько 250 доларів. Це означає, що восени тарифи зростуть на 15%", - сказав він.\r\nПри цьому заступник голови НБУ додав, що в наступному році, враховуючи, що прогноз НБУ змінився, тарифи зростуть на 17%, а на 7%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін і "Нафтогаз" знизили ціну на газ на 30 копійок за 1 куб. м з 1 травня.\r\nКрім того, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промспоживачів на 5,2-11,5%.\r\nПеред цим з 1 листопада ціна на газ для населення зросла на 23,5%.