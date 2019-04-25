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25 квітня 2019, четвер, 15:00 77
Економіка 2019-04-27T04:00:31+03:00
Українські Новини
НБУ прогнозує зростання ціни на газ ще майже на чверть

НБУ прогнозує зростання ціни на газ ще майже на чверть

Ціна на газ Фото: UBR.ua
Ціна на газ Фото: UBR.ua

Національний банк прогнозує зростання ціни на газ на 15% восени і на 7% в 2020 році.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Світові ціни на газ знаходяться на досить низькому рівні, близько 170 доларів за тис. куб. м. За нашим прогнозом, середня ціна в цьому році буде набагато вище, але нижче, ніж ми закладали спочатку, близько 250 доларів. Це означає, що восени тарифи зростуть на 15%", - сказав він.

При цьому заступник голови НБУ додав, що в наступному році, враховуючи, що прогноз НБУ змінився, тарифи зростуть на 17%, а на 7%.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін і "Нафтогаз" знизили ціну на газ на 30 копійок за 1 куб. м з 1 травня.

Крім того, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промспоживачів на 5,2-11,5%.

Перед цим з 1 листопада ціна на газ для населення зросла на 23,5%.

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