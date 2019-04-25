В Україну приїде місія МВФ для перегляду програми співпраці

Національний банк очікує приїзд місії Міжнародного валютного фонду в середині травня.\r\nПро це повідомив глава НБУ Яків Смолій в ході прес-конференції, передають Українські Новини.\r\n"Ми очікуємо в середині травня, як і планувалося... Місія буде проводити перегляд програми", - сказав він.\r\nПри цьому глава НБУ підкреслив, що нацбанк виконав усі умови, які стосувалися його компетенції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України.\r\nРаніше Мінфін виправдав підвищення ціни на газ для населення зобов'язаннями перед МВФ.\r\nТим часом, в МВФ висловилися про своє ставлення до націоналізації Приватбанку.