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25 квітня 2019, четвер, 14:36 33
Економіка 2019-04-27T04:00:31+03:00
Українські Новини
В Україну приїде місія МВФ для перегляду програми співпраці

В Україну приїде місія МВФ для перегляду програми співпраці

Міжнародний валютний фонд. Фото: UTMAG
Міжнародний валютний фонд. Фото: UTMAG

Національний банк очікує приїзд місії Міжнародного валютного фонду в середині травня.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо в середині травня, як і планувалося... Місія буде проводити перегляд програми", - сказав він.

При цьому глава НБУ підкреслив, що нацбанк виконав усі умови, які стосувалися його компетенції.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України.

Раніше Мінфін виправдав підвищення ціни на газ для населення зобов'язаннями перед МВФ.

Тим часом, в МВФ висловилися про своє ставлення до націоналізації Приватбанку.

Більше новин про: НБУ МВФ МВФ-Україна Яків Смолій

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