У Києві виступив перший у світі кіборг Нейл Харбіссон

23 квітня в Києві виступив з лекцією 34-річний Нейл Харбіссон- британський художник, композитор і візіонер, який вважається першим в світі кіборгом. Він приїхав в Україну на запрошення Фонду сім'ї Загорій в рамках проекту #MeeTheFuture.

Нейл не може бачити кольори через вроджену ахроматопсію, але в 2004 році він імплантував в свій череп антену з мікрочіпами, що дозволило йому розпізнати звукові частоти квітів.

"Одного разу Махатма Ганді сказав: будь тією зміною, яку хочеш побачити в світі. Цей хлопець так і вчинив. Він побачив цей світ так, як хотів побачити, і став першою людиною-кіборгом", - сказав власник ПрАТ "Фармацевтична фірма" Дарниця " Гліб Загорій, представляючи гостям Нейла Харбіссона.

Він підкреслив, що Нейл відчуває діапазон кольорів, недоступний звичайним людям.

У своєму виступі Нейл Харбіссон зізнався, що в дитинстві намагався ігнорувати існування квітів, але це було складно, тому що люди навколо нього постійно згадували про квіти.

"Я дізнався, що Ісаак Ньютон в 1675 році створив теорію, де прив'язав кожен колір веселки до музичної ноти. Я зацікавився зв'язком кольору і звуку. Кожен колір має свою частоту, а ця частота має звук. Тому можна створити систему, яка дозволяє тобі почути звук кольору - це те, що я і зробив в 2004 році", - розповів Нейл.

Нейл переконаний, що у кібернетичних модифікацій організму є маса застосувань. Одна з них - медичне. Наприклад, відчуваючи ультрафіолет, він може визначити, коли можна засмагати на пляжі, а коли сонячна активність шкідлива для організму.

Кібер-модифікація допомогає і в наукових дослідженнях: за допомогою передавачів НАСА Нейл вивчає кольори космосу. "Там є багато квітів, які я не чув на Землі", - зазначає Харбіссон.

Крім того, нові технології дозволять людству глибше зрозуміти навколишню природу.

"Ми зможемо встановити контакт з іншими видами, тому що багато почуттів, яких немає у нас, є у інших видів", - пояснив Харбіссон.

Людина-кіборг бачить в модифікації організму і етичний момент: чим більше почуттів і можливостей буде у людського організму, тим меншою стане потреба змінювати навколишній світ.

"Якщо у вас є нічне бачення, ви не будете витрачати енергію на штучне освітлення. Якщо ви зможете контролювати температуру тіла, вам не потрібен обігрівач", - навів приклади Харбіссон.

Гліб Загорій підкреслив, що він, як і Нейл Харбіссон, бачить в кібернетичних модифікаціях організму один з напрямків медицини майбутнього.

"Моя компанія вже не просто придивляється до подібних сучасних технологій, а й почала інвестувати в них", - сказав співвласник "Дарниці".

#MeeTheFuture - безстроковий цикл лекцій, який ініціював і підтримує Фонд сім'ї Загорій. Завдання проекту - познайомити діяльну і креативну частину українського суспільства з носіями гостроактуальних або тільки зароджуються глобальних трендів. Цикл стартував з серії лекцій професора Бізнес-школи Каліфорнійського університету в Берклі (США) і співзасновника компанії з Кремнієвої долини TeleSense Наіма Зафара. В кінці вересня 2018 р професор виступив на конференції BusinessWisdomSummit в Києві, а також у Київській школі економіки перед слухачами підприємницької програми для ветеранів АТО, яку підтримує Фонд сім'ї Загорій. 9 жовтня в рамках проекту в Києві пройшла лекція Олександра Барда, візіонера, футуролога, автора бестселера "нетократов. Нова правляча еліта і життя після капіталізму", а також учасника групи ArmyofLovers.