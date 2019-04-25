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25 квітня 2019, четвер, 13:10 63
Економіка 2019-04-27T04:00:32+03:00
Українські Новини
ЄБРР планує збільшити інвестиції в економіку України в 2 рази

ЄБРР планує збільшити інвестиції в економіку України в 2 рази

Гроші
Гроші

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планує збільшити інвестиції в економічний сектор України в 2 рази-до 1 млрд доларів в 2019 році порівняно з 2018 роком.

Про це повідомила заступник директора представництва ЄБРР в Україні Марина Петров під час конференції Європейської бізнес-асоціації, передають Українські Новини.

"Бізнес інвестував близько 2 млрд доларів, це значить, що були природні обмеження (інвестицій)... Ті 0,5 млрд доларів, які ми інвестували в минулому році - зовсім непогано. В цьому році ми сподіваємося в 2 рази збільшити", - сказала вона.

Петров підкреслила, що не бачить причин призупинення інвестування в Україну до проведення парламентських виборів.

Вона нагадала, що ЄБРР продовжував свою діяльність в Україні в період кризи 2014 року.

При цьому Петров зазначила, що наразі важливим для бізнес-середовища є послідовність і ясність економічної політики після обрання Президентом Володимира Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, ЄБРР виділив Україні 26 млн євро на будівництво сонячних електростанцій.

Також ЄБРР затвердила нову стратегію для України.

 

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