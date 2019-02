Канал HBO опублікував новий тизер, в якому зібрав кадри серіалів власного виробництва, які вийдуть в поточному 2019 році. Відео з'явилося на Youtube-каналі НВО.

Зокрема, у відео потрапили фрагменти таких проектів, як "Гра престолів" (Game of Thrones), "Катерина Велика" (Catherine the Great), "Чорнобиль" (Chernobyl), "Ейфорія" (Euphoria), "Праведники Джемстоуни" (The Righteous Gemstones), "Дэдвуд" (Deadwood), "Велика маленька брехня" (Little Big Lies) та багато інших.

Як повідомляли Українські Новини, НВО випустив нові промо-ролики фінального сезону "Ігри престолів".

Раніше HBO опублікував офіційний тизер останнього сезону "Гри престолів".