Телеканал HBO представил новые проморолики финального, восьмого сезона фэнтезийного сериала Игра престолов. Об этом сообщается на их станице в микроблоге Twitter.

В короткие видео, размещенные накануне на официальной Twitter-странице HBO, не вошли кадры из новых серий. В частности, промо включили в себя мини-интервью с актерами Игры престолов Мэйси Уильямс, исполнившую роль Арьи Старк, Софи Тернер, известную по роли Сансы Старк, а также Кита Харрингтона, который воплощает на экране роль Джона Сноу.

"Если вы хотите понять, что вообще там происходит, у вас есть семь потрясающих сезонов, которые стоит пересмотреть. И стоит начать делать это прямо сейчас", - говорит Харрингтон в заключительных кадрах промо.

If you think you’re late to @GameOfThrones, don’t worry, I know a couple million people who would love to chat about it. pic.twitter.com/MWzDxn4x86 — HBO (@HBO) 19 грудня 2018 р.

Кроме того, в одном из роликов появились звездные поклонники сериала, в числе которых –телеведущий Джимми Киммел, актриса Кристин Ченовет, звезда американского футбола Аарон Роджерс, а также рэпер T-Pain.

