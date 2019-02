"Наші вітання First Man з нагородою "Оскар" за візуальні ефекти. Ми відзначаємо в цьому році 50-річчя висадки на Місяць, тепер ви бачите, яким хітом на кіноекрані є наша історична місія", - написано в повідомленні.

біографічна драма заснована на книзі Джеймса Р. Хансена "Перша людина: Життя Ніла Армстронга". Режисером картини є Дем'єн Шазелл, лауреат премії "Оскар" за фільм "Ла-Ла Ленд". Астронавта Ніла Армстронга, котрий перший ступив на Місяць, зіграв Райан Гослінг.

Congratulations to @FirstManMovie on your visual effects #Oscars win. As we celebrate the #Apollo50th anniversary this year, see how the historic Moon mission hit the big screen: https://t.co/Jjs3wZdOYU

Learn more about the #Apollo50th anniversary: https://t.co/LYmABrlzYe pic.twitter.com/1BwLUDaWsd