Принцеса є дочкою принца Бандара, щ очолював саудівську дипломатичну місію у Вашингтоні з 1983 по 2005 роки. Рима в ці роки жила у Вашингтоні і навчалася в американському університеті.

Рима також займалася підприємницькою діяльністю, очолювала і була співзасновницею ряду ініціатив по боротьбі за права жінок, коли повернулася в Саудівську Аравію в 2005 році.

Вона була однією з перших, хто публічно висловлювався про виклики та соціальні бар'єри для жінок в Саудівській Аравії.

Минулоріч вона відвідала Вашингтон, де проводила бесіди з дослідними інститутами, аналітичними центрами про необхідність повного включення саудівок до роботи.

Рима вільно володіє англійською та арабською мовами, знає політичну ситуацію США і незабаром повинна переступити до обов'язків.

#RoyalDecree | @rbalsaud appointed as Ambassador of the Kingdom of #SaudiArabia to the #UnitedStates of America 🇸🇦🇺🇸 pic.twitter.com/kLAcydcpYK