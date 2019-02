Компанія SpaceX вивела на орбіту індонезійська супутник зв'язку Nusantara Satu і місячний космічний апарат Beresheet ізраїльської компанії SpaceIL.

Про це повідомляється в twitter компанії SpaceX.

"Успішне відділення місячного посадкового модуля SpaceIL підтверджено, починається двомісячну подорож космічного апарата на Місяць", - йдеться повідомленні.

Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3 — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

Beresheet перший в історії апарат створений на приватні гроші, який спробує здійснити посадку на Місяць.

Старт ракети відбувся в 3:45 по Києву з мису Канаверал у штаті Флорида. Після запуску на морську платформу в Атлантичному океані була успішно проведена керована посадка першої ступені ракети-носія Falcon 9. До цього вона двічі літала в космос.

Апарат створювався в рамках проекту Google Lunar X Prize. За умовами конкурсу, приватна компанія, яка доставить на Місяць працездатний апарат повинна була отримати приз у розмірі $20 млн. В 2018 році конкурс був скасований, але ізраїльська компанія продовжила роботу.

Компанія також підтвердила успішне відділення та виведення на орбіту супутника Nusantara Satu, зазначивши, що це успішне завершення 70-ї місії SpaceX.

Після відділення перша щабель Falcon 9 приземлилася на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Successful deployment of Nusantara Satu to geosynchronous transfer orbit confirmed—completing SpaceX’s 70th mission! pic.twitter.com/oJwLOGlrBR — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

