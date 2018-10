Ракету Falcon 9 с аргентинским спутником SAOCOM 1A запустили со стартовой площадки военной базы ВВС США Вандерберг 8 октября в 5:21 утра. Спустя девять минут первая ступень ракеты села в автоматическом режиме. Спутник успешно вывели на околоземную орбиту.

