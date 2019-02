Мільярдер, винахідник і інженер відреагував на підписи "Як тобі таке, Ілон Маск?", що постійно мелькають в інтернеті.

Російський телеканал НТВ, який випустив сюжет про перероблені "Жигулі", які бачили на дорогах Ставрополя і в "Twitter" телеканалу ролик виклали з підписом англійською: "And how do you like this, @elonmusk?", зазначивши саму знаменитість.

На подив інтернет-користувачів, засновник компаній SpaceX і Tesla відповів, причому написав по-російськи: "Ха-ха, офігенно".

Мем "Як тобі таке, Ілон Маск" з'явився на початку 2018 року: користувачі жартували про те, які російські винаходи здатні конкурувати з Tesla, SpaceX та іншими продуктами підприємця. До цього Маск не відповідав на це питання з мема.

Користувачі відреагували на відповідь Маска відразу ж і завалили тред мемами.

Ну а тим часом SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, відправивши катарський супутник на орбіту.

8 жовтня компанія SpaceX в 30-й раз успішно посадила перший ступінь ракети Falcon 9.