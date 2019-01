За ухвалення угоди проголосували 153 депутати, проти - 146,

Спікер грецького парламенту Нікос Вуцис назвав рішення "історичним" і зазначив, що обговорення, яке передувало голосуванню, стало найдовшим в новітній історії країни - 38 годин.

Президент Європейської Ради Дональд Туск прокоментував ратифікацію договору у своєму Twitter.

"Вони ризикували і були готові пожертвувати своїми власними інтересами заради загального блага. Зоран, Алексіс - молодці! Нездійсненна місія виконана!", - написав він.

They had imagination, they took the risk, they were ready to sacrifice their own interests for the greater good. Zoran, Alexis – well done! Mission impossible accomplished. #PrespaAgreement@Zoran_Zaev @tsipras_eu