У столиці Афганістану Кабулі стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше чотири людини і більше 90 отримали поранення. Про це з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я Афганістану Вахидуллу Маяра повідомляє Aljazeera.

"93 людини були поранені, в тому числі 24 дитини і 24 жінки, в результаті сьогоднішнього вибуху в східній частині Кабула", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, вибух стався в районі, який постійно перебуває під посиленою охороною через концентрації офісів різних міжнародних організацій.

"Більшість жертв були цивільними особами", - повідомив представник Міністерства внутрішніх справ країни Наджіб Даниш.

За словами правоохоронців, вибух був викликаний бомбою, закладеною у вантажівку. "Район оточений... ведуться пошуки підозрюваних і нападників", - зазначив представник поліції Басир Муджахід.

93 people were wounded--including 24 children and 24 women, in today's explosion in district 9th, Kabul city. https://t.co/JPeUxdjjwi

— Wahidullah Mayar (@WahidullahMayar) 14 січня 2019 р.

Як повідомляли Українські Новини, "Ісламська держава" назвала стрілка в Страсбурзі своїм "солдатом", померла четверта жертва теракту на ярмарку.

Раніше відповідальність за теракт в Мельбурні взяло на себе "ІД".