"Группа исламского государства (ИГ) заявила, что за атакой стоит один из ее "бойцов", - написала журналистка телеканала Лора Бэнкс в своем Twitter, со ссылкой на заявления боевиков в сети.

При этом никаких доказательств терористическая организация не предоставила.

BREAKING | Islamic State claiming responsibility for the #MelbourneAttack via its news agency #Amaq, describing the attacker as an Islamic State fighter. Must be noted that IS are opportunistic and have claimed responsibility for attacks before that weren’t orchestrated by them pic.twitter.com/ssF8Izxam8