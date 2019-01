"Тюлені всюди: на дорогах і у дворах, на галявинах і парковках, а іноді біля самих дверей будинків. Якщо не перевезти їх до узбережжя, боюся, вони не виживуть", — розповіла в інтерв'ю каналу мер міста Шейла Фитцджералд.

Також чиновниця зазначила, що тюлені напевно голодні і перелякані.

"Нас завалюють дзвінками з проханнями допомогти. Люди бачать, що тварини страждають", — додала Фітцжеральд.

Місцеві жителі, яким за законами Канади заборонено контактувати з представниками дикої природи, скаржаться, що тюлені створюють небезпечні ситуації на дорогах. Через колір шкіри тварин їх складно розгледіти на засніжених вулицях. Під колесами машини вже загинули два тюлеі.

