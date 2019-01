Чорношкіра мати одного з дітей розповіла, що, на її думку, перший день її дитини в школі розпочався добре, поки вона не побачила зображення.

"Це повинен був бути захоплюючий день для мене, однак це не так", - сказала вона.

Щоб запевнити батьків у тому, що "все йде добре", вчителька поділилася фотографією з батьками в чаті WhatsApp.

Батьки відразу помітили, що діти сиділи окремо в залежності від раси - білі діти за столом у центрі кімнати і кілька чорношкірих дітей за столом у кутку.

Зображення поширили в соціальних мережах.

Батьки поскаржилися на школу і після перерви їм прислали іншу фотографію, де діти вже сиділи по різних місцях, незалежно від раси.

Після скарг батьків дітей пересадили. Фото: Twitter

У четвер вранці під школою зібралися протестувальники.

Деякі білі батьки забрали своїх дітей зі школи, тому що вони побоюються за їх безпеку.

Місцева влада заявила, що вона "рішуче засуджує" інцидент і звільнили вчительку.

Міністр освіти в північно-західній провінції Селла Лехаре заявив, що пояснення школи полягає в тому, що "учні були розділені в відповідності з тими, хто розумів африканську та англійську".

"Ми усуваємо її (вчительку, - ред.), тому що хочемо, щоб розслідування було справедливим", - додав Лехаре.

Професор Джонатан Янсен, експерт в галузі освітньої політики й один з найвідоміших чорношкірих вчених Південної Африки, висловив своє обурення у Twitter.

"Те, що відбулося, є абсолютною ганьбою. Якщо ви не можете прийняти дітей як дітей, вийдіть з класу", - написав Янсен.

What seems to have happened at Laerskool Schweizer-Reneke is an absolute disgrace. If you cannot accept children as children, get out of the classroom