Повідомляється, що виведення військ буде "повним" і "швидким".

У той же час стало відомо, що США залишать свої сили в Іраку, зокрема йдеться про авіацію, яка здатна наносити удари по терористичних угрупуваннях у Сирії.

В той же час вивід наземних сил США сприятиме досягненню головної мети Сирії, Ірану та Росії і зменшить вплив США в регіоні.

Сам Трамп прокоментував Twitter рішення вивести війська з Сирії.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.